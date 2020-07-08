Üreten gençler buluşuyor

Gençlik Merkezi Birliği’nin Gençlik Dairesi ve TİKA Lefkoşa Program Ofisi katkılarıyla düzenlediği “Üreten Gençler Buluşması” bu hafta sonu gerçekleşiyor. 10 Temmuz Cuma günü saat 19.00’da stant sunumları ile başlayacak etkinlikte saat 20.00’dan itibaren sahne performansları yer alacak.

18 – 35 yaş aralığındaki gençlere üretimlerini sergileme ve toplumla paylaşma fırsatı veren proje kapsamında, gençler Lefkoşa’daki Gençlik Merkezi Birliği (Kızılbaş Kilisesi) bahçesinde kurulacak olan stantlarda ve sahnede zanaattan sanata geniş bir yelpazede üretimlerini sergileyecekler. Gençlik Merkezi Birliği başkanı Fatoş Giritli’den alınan bilgiye göre, 26 Haziran 2020 tarihinde tamamlanan başvurular sonucunda, toplamda 228 başvurudan kriterlere uygun olan 112 genç katılımcı etkinlikte yer alacak. Kızılbaş Kilisesi bahçesinde bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan etkinlikte, gıda ürünlerine yer verilmiyor. İki gece boyunca halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan ‘Üreten Gençler Buluşması’, üreten gençlerin birbirleriyle buluşmaları, işbirliği yapabilmeleri ve toplumla bütünleşmelerine de zemin hazırlıyor.

Fatoş Giritli etkinlik süresince 10 ve 11 Temmuz’da Kızılbaş Kilisesi bahçesinin tam kapasite üreten gençlerle dolu olacağını, gençlerin yaratıcılığının gerçekten görülmeye değer ve ilham verici olduğunu belirtirken Gençlik Dairesi ve TİKA Lefkoşa Program Ofisi’ne de desteklerinden dolayı teşekkür etti.