Üreten gençler buluştu

Gençlik Merkezi Birliği’nin Gençlik Dairesi ve TİKA Lefkoşa Program Ofisi katkılarıyla düzenlenen “Üreten Gençler Buluşması” başladı.

Dün akşam saat 19:00’da stant sunumları ile başlayan etkinlikte, saat 20.00’dan itibaren ise sahne performansları yer almaya başladı.

18 – 35 yaş aralığındaki gençlere üretimlerini sergileme ve toplumla paylaşma fırsatı veren proje kapsamında, gençler Lefkoşa’daki Gençlik Merkezi Birliği (Kızılbaş Kilisesi) bahçesinde kurulan stantlarda ve sahnede zanaattan sanata geniş bir yelpazede yaratıcı üretimlerini sergilendi.



Etkinlikte toplamda 112 genç katılımcı üretimlerini sergilemekte.

İki gece boyunca (Cuma-Cumartesi) halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan ‘Üreten Gençler Buluşması’, üreten gençlerin birbirleriyle buluşmaları, işbirliği yapabilmeleri ve toplumla bütünleşmelerine de zemin hazırlıyor.

Fatoş Giritli etkinlik süresince 10 ve 11 Temmuz’da Kızılbaş Kilisesi bahçesinin tam kapasite üreten gençlerle dolu olacağını, gençlerin yaratıcılığının gerçekten görülmeye değer ve ilham verici olduğunu belirtirken Gençlik Dairesi ve TİKA Lefkoşa Program Ofisi’ne de desteklerinden dolayı teşekkür etti.