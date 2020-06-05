KKTC Başbakanlık Gençlik Dairesi ve Gençlik Merkezi Birliği iş birliği ile 10 – 11 Temmuz 2020 tarihlerinde “Üreten Gençler Buluşması” gerçekleştiriliyor.

Projeye son başvuru tarihi 26 Haziran 2020, online başvuru adresi ise https://forms.gle/6LDYsWqhnmpWSSNk8 dir.

Proje gençlere üretimlerini sergileme ve toplumla paylaşma fırsatı verecek.

Proje kapsamında gençler Lefkoşa’daki Gençlik Merkezi Birliği (Eski Kızılbaş Kilisesi) bahçesinde kurulacak olan stantlarda üretimlerini tanıtma ve satışa sunma imkanı da bulacak.

Zanaattan sanata geniş bir yelpazeyi içeren üretimlere açık olacak olan etkinlikte, stantların yanı sıra sahne performanslarına da yer verilecektir.

Etkinliğe 18 – 35 yaş aralığındaki gençler bireysel olarak katılabilecekler.



Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren, Gençlik Merkezi Birliği ile iş birliğinde gerçekleşecek projede gençlerin girişimcilik ve yaratıcılığını desteklemek, gençlerin birbirlerinden haberdar olabilmeleri ve iş birliği yapabilmeleri için zemin oluşturabilmek, gençlerin toplumla bütünleşmesine katkıda bulunmak ve

üreten gençlerimizin görünürlüğünü artırmayı amaçladıklarını vurguladı.

Eren, Gençlik Merkezi Birliği yönetimine de gençler adına böylesi güzel bir projeyi ürettikleri için tebrik ederken, projeyle ilgili sosyal medya hesaplarının Facebook ve İnstagram: Üreten Gençler Buluşması olduğunu kaydetti.