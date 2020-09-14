Ürdünlü öğrenciler neden gitti?

Fehime ALASYA

Ürdün hükümetinin, vatandaşlarının KKTC'de okumasını yasakladığı iddia edildi, Yüksek Öğretim Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, bu yönde bir yasağın Milli Eğitim Bakanlığı’na ulaşmadığını ve yeni öğrenci kaydı aldıklarını ifade etti.

Haziran ayında iki Ürdünlü öğrencinin Gönyeli'de ölü bulunmasının ardından, otopsi raporlarının hazır olmadığı ve KKTC makamlarının bu raporların 1 yıl sonra hazır olacağını söylemesi nedeniyle Ürdün hükümetinin, vatandaşlarına ‘KKTC’de okuma yasağı koyduğu’ öne sürüldü.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Yüksek Öğretim Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, bu yönde resmi bir bilginin kendilerine ulaşmadığını ifade ederek, yeni dönem için Ürdün’den öğrenci kaydı aldıklarını kaydetti. Polis, konuyla ilgili soruşturmanın hala sürdüğünü, dosyanın açık olduğunu ifade etti.

Ürdünlü makamlardan Gönyeli’de iki öğrencinin ölü bulunmasıyla ilgili kendilerine bir şikâyet veya talep yansımadığını anlatan Öztürkler, “Bu olayla ilgili bir sıkıntı bize resmi olarak aksamadı. Söz konusu şekilde Ürdün’ün ülkemize öğrencilerinin gelmesini yasaklaması durumu olsa, bu durumu hemen Dışişleri Bakanlığımıza aktarır, gerekli girişimlerin, diplomatik takiplerinin yapılmasını isterdik. Henüz bu yönde de olumsuz bir durumumuz olmadı. Makamıma ve Bakanlığıma ulaşan bir sorun olmadı, polis bu konuda yanılmışsa bilmiyorum.

Bir diplomasi sıkıntısı olsaydı kayıt sildirip giderlerdi. Üniversitelerimiz Temmuz ayından beri açıktı. Öğrenci işleri hizmet verir vaziyetteydi. Toplu kayıt silme gibi bir durum olsa haberimiz olurdu.

Burada 3 bine yakın Ürdünlü öğrencimiz var. Okullarımızdan da bana herhangi bir kayıt sildirme olmadığının bilgisi geldi, bunun yanında yeni dönem için yeni kayıtlar alındığı da ifade edildi” dedi.

“Öğrenciler kaydını sildirmedi”

Ülkede üç bine yakın Ürdünlü öğrenci kaydının bulunduğunu anlatan Öztürkler, geçtiğimiz gün ülkeden ayrılan yüzlerce öğrencinin de kaydını sildirmediğini dile getirdi.

Yeni dönem için Ürdün’den yeni kayıtlar da alındığını anlatan Öztürkler; “Ülke üniversitelerinden Ürdün’e dönen öğrencilerden kayıt sildiren olmadı. Ben 4-5 köklü üniversite ile temas kurdum, hiçbir Ürdünlü öğrenci kayıt sildirmeden gitti.

Ürdün, salgın kapsamında dünyanın her yerinden birçok öğrencisini, ücretsiz olarak ülkesine taşıdı. Bu süreç atlatılana kadar ülkesine dönmek isteyen öğrencilerini özel charter seferlerle geri döndürdü. Bir ay önce de Ürdün, ülkedeki öğrencilerini almak istediğinde Ercan’a iniş yapmak istemedi, Kıbrıs’ın güneyine inmek istedi. Akabinde güney, bu duruma olur yanıtını verince öğrenciler de güneyden, charter sefer ile Ürdün’e döndü. Bu bağlamda bizim de ülkemizden Ürdün’e gidişler oldu. Bana gelen bilgide dönmek isteyen öğrencilerin Ürdün’e ulaşımının sağlandığı oldu. Biz de İngiltere’den dönmek isteyen öğrencilerimizi adaya getirmiştik” şeklinde konuştu.

Yüzlerce öğrenci ülkeden ayrılmıştı

Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz gün YENİDÜZEN, Ürdünlü yüzlerce öğrencinin Kıbrıs’ın güneyine geçerek, oradan da ülkesine geri döndüğünü kaleme almıştı.

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada, Ürdün devletinin farklı coğrafyalarda eğitim gören öğrencilerini pandemiden dolayı ülkelerine taşıdığını belirtmişti.

Gönyeli’de iki gencin ölümünde neler yaşanmıştı?

5 Haziran’da, Polis, Gönyeli'de iki öğrencinin misafir olarak kaldıkları dairede ölü olarak bulunduğunu açıklamıştı.

Polis basın subaylığından yapılan açıklamada soruşturma başlatıldığı ifade edilmiş, olayın ayrıntıları şöyle aktarılmıştı: “Bugün (5 Haziran) saat 18.00 sıralarında Gönyeli'de, Ürdün uyruklu Mohammad Sabri İsmail SHARQAWI (E-25) ve Naser Sabri İsmail SHARQAWI (E-20) misafir olarak kalmakta oldukları dairede ölü olarak bulunmuşlardır.” denmişti.

Olayın ardından yaşanan gelişmelerde iki gençle ilgili soruşturma derinleşmiş, konuyla ilgili bir kişi tutuklanarak mahkemeye çıkarılmıştı. Polis, müteveffalara otopsi yapıldığını, üzerlerinde birçok yara izi olduğunun belirlendiğini ve kesin ölüm sebeplerinin otopside alınan kan ve doku örneklerinden çıkacak sonuçla belli olacağını mahkemeye aktarmış, bu örneklerin Türkiye’ye gönderildiğini kaydetmişti.

FOTOĞRAF: HASAN YIKICI