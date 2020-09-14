Unutulmaz kalecinin vedası

Leymosun (Limasol)'un tanınmış isimlerden, Bursaspor'un unutulmaz kalecilerinden ve kaptanlarından Osman Uçaner (Gurra) hayatını kaybetti.

Kıbrıs Türk futbolunun yanı sıra Türkiye'de de mücadele eden ve bir döneme damgasını vuran Osman Uçaner'in ölümü üzüntü yarattı.

Osman Uçaner Kıbrıs’ da doğdu, futbola, Kıbrıs’ta başladı. Döneminin en önemli sporcusu olarak isim yaptığı Kıbrıs’tan 1964 yılında Galatasaray’a transfer oldu ve üç yıl Galatasaray’ da kalecilik yaptı.

1966 yılında Transfer olduğu Bursaspor o yıl Türkiye 1. lige çıktı. Dile kolay tam 12 yıl başarıyla Bursaspor’un kalesini korudu, kaptanlığını yaptı.

Fotoğraf, 1976-77 sezonunda Bursaspor’un kadrosunu yansıtıyor.

Soldan sağa Ayaktakiler: Osman Uçaner, Kasım Gündüz, Sinan Oral, İhsan Kavak, Bünyamin Çulcu, Sedat Özden. Oturanlar: İbrahim Şener, Mehmet Vahap Çeki, Kemal Batmaz, Feridun Özdiker, Tacettin Ergürsel ]