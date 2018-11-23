Ünlü paraşutçu ölüme atladı

Portekiz'in Nazare kasabasında bir uçurumdan atlayan ünlü paraşütle atlama sporcusu Dominik Loyen, paraşütünün açılmaması sonucu hayatını kaybetti.

100 metre yüksekten atlayan 50 yaşındaki Loyen, kayalara çarparak olay yerinde can verdi. Loyen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Olayla ilgili videoda Loyen'in kayadan birlikte atladığı kişinin paraşütünün açıldığı görülüyor.

Paraşütle atlamanın yasal olduğu İsviçre'de yaşayan Loyen, İspanya'da bu dalda eğitmenlik yapıyordu. Loyen, bir arkadaşının ölümünden sonra 2014'te Deutsche Welle'ye açıklamasında "Bir ara bu spora ara vermeyi ya da tamamen bırakmayı düşündüm" demişti. Ancak Loyen, en tehlikeli ekstrem sporlardan biri olarak kabul edilen paraşütle atlamaya (base jumping) devam etti.

Base sözcüğü, İngilizce'de 'bina, anten, köprü ve uçurum" sözcüklerinin baş harflerinden oluşuyor. Bu sporda uçak, helikopter ve balon gibi hava araçlarından değil, sabit noktalardan atlanıyor ve yükseklik görece düşük olduğu için paraşüt son anda açılıyor.