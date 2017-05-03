Ünlü Belluci Sirki Girne’de

Düyanın en büyük sirk organizasyonları arasında yer alan İtalyan Belluci Sirki (Circus Bellucci) Lefkoşa’daki gösteri programını tamamlayarak Girne’de Pia Bella Otel Spor Tesisleri arkasındaki (Yeni Liman Yolu) alanda konuşlandı. Sirk burada 28 Nisan’dan başlayarak 2 hafta süreyle Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) yararına gösteri yapacak.

Yaklaşık 2 saat süreyle izleyenlere nefes kesen gösteriler sunan Bellucci Sirki gösterilerini hafta arası Perşembe hariç hergün 19.30, Cuma ve Cumartesi günleri 18.30 – 21.00 ve Pazar günleri 14.30 – 17.30 saatlerinde sunacak.