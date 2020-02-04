CTP Milletvekili Armağan Candan “Gençlerin Doğru Eğitim ve Mesleklere Yönlendirilmesi” konulu güncel konuşmasında, üniversitelere kayıp ortalamasının hem dünya, hem de Avrupa ortalamasının çok üzerinde olduğuna işaret etti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Armağan Candan, Meclis Genel Kurulu’nda “Gençlerin Doğru Eğitime ve Mesleklere Yönlendirilmesi” konusunda konuşma yaptı.

Armağan Candan, Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi tarafından hazırlanan “Lise Mezunları Üniversiteye Yerleşme İstatistikleri” çalışmasının önemli bir belge olduğunu, ülkemizdeki doğru eğitim ve meslek yönlendirmesi konusunda neler yapılması gerektiğine ilişkin ışık tutucu bir çalışma olduğunu vurguladı ve elde edilmiş olan istatistikleri paylaştı.

“Liseden mezun olanların %70’i üniversiteye kaydoldu”

Ülkemiz liselerinden mezun olan 16 bin öğrencinin halihazırda üniversiteye gittiğini ifade eden Candan, 2018-2019 öğrenim yılında liselerimizden mezun olan öğrencilerin %70’inin üniversitelere kayıt yaptırdığını, bunun dünya ve Avrupa ortalamalarının çok üzerinde olduğunu, üniversite mezunu işşiz oranının bu nedenle artmakta olduğunu, ülkede ara eleman eksikliği yaşandığını ve meslek liselerine girişin teşvik edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan rakamlara göre şu anda 12 bini ülkemizde, 2 bin 500’ü Türkiye’de, bin 500’ü de üçüncü ülkelerde üniversite öğrenimi gören KKTC vatandaşı olduğunu vurgulayan Candan, ihtiyaç fazlası 20 alanda devletin burs vermemesinin doğru bir politika olduğunu ifade etti ve bu alanları saydı. İlgili listelere yobis.mebnet.net sayfasından ulaşılabileceğini, ihtiyaç fazlası alanların tercih edilmemesi gerektiğini vurgulayan Candan, ülkemizdeki bazı alanlarda ise master ve doktora yapmış insan kaynağı eksiği bulunduğunu, gençlerimizin daha kolay iş bulabilmek için eksikliği olan alanlarda uzmanlaşmayı tercih etmelerinin önemine vurgu yaptı.

“Ara mesleklere yönelen gençler çok daha iyi şartlarda iş imkanı bulabiliyor”

Ülkemizde bulunan 21 üniversitede 14 bin kişinin çalıştığını ifade eden Candan, bunların %70’inin KKTC vatandaşı olduğunu, 5 bin 755 akademisyenden 2 bin 578’inin KKTC vatandaşı olduğunu, bu oranın artması gerektiğini vurguladı. Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi’nin 500 öğrencisi ile örnek bir kurum olduğunu ve desteklenmesi gerektiğini ifade eden Candan, ara mesleklere yönelen gençlerimizin çok daha iyi şartlarda iş imkanı bulabildiğini ve kazanç elde edebildiğini vurgulayarak sözlerini tamamladı.

Eğitim Bakanı Çavuşoğlu:

“İşsizlik varken 50 bin yabancı iş gücü bir terslik olduğunu gösterir”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da meslek edindirme noktasında bakanlık olarak belirli bir vizyonları olduğunu kaydederek bugün ülkede işsizler varken 50 bin kişi yabancı iş gücü varsa ortada bir terslik olduğunu anlattı.

Yükseköğrenim ve Dışilişkiler Dairesi’nin istatistiklerinin yol gösterici olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, ihtiyaç fazlası ve ihtiyaç olan bölümlere bakıldığında aslında ne yapılması gerektiğinin ortada olduğunu söyledi.

Öte yandan her gelen bakanın ve her gelen partinin “en iyisini ben bilirim” politikasıyla hareket etmesiyle durumun bu noktaya geldiğini söyleyen Çavuşoğlu, ortak bir anlayışla hareket etmek gerektiğini, bir vizyon belirleyip buna göre hareket etmek gerektiğini kaydetti, bu kapsamda düzenledikleri Vizyon 2030 Eğitim Çalıştayı’na işaret etti.

“Bir toplumun ihtiyaç duyduğu tüm meslek dallarını o ülkenin vatandaşlarının yapabilmesi gerekir” diyen Bakan Çavuşoğlu, KKTC’de bazı meslek dallarının hızla terkedildiğini, bu yerlere başka ülkelerden insanlar getirildiğini, bunun da işsizlikle sonuçlandığını anlattı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, dünyanın eğitim alanındaki dönüşümünü yakalamak gerektiğini dile getirerek, bunun elbirliğiyle başarılabileceğini söyledi.