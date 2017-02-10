‘Üniversitede CİHAD’!

YENİDÜZEN (Özel)

Lefke Avrupa Üniversitesi’nde (LAÜ) ‘Aylık, kültür edebiyat ve fikriyat dergisi’ adı altında ‘Güman’ Dergisi’ dağıtılıyor, derginin içeriği dikkat çekiyor.

Kuzey Kıbrıs Güman-der tarafından öğrencilere her ay ücretsiz dağıtılan dergide özellikle KKTC LAÜ Fetih Nesli Başkanı Necmettin Tokgöz imzasıyla ‘Üniversitede Cihad’ başlığıyla yazılan yazı göze çarpıyor.

Yazıda ‘cihadın’ tanımı yapılıyor, üniversitede cihadın nasıl gerçekleştirileceği kaleme alınıyor, bunun için hedeflenen kesimin ‘toplumun yeşermesi için tohum niteliğindeki öğrenci’ olduğu ifade ediliyor.

“Erbakan hocamız bizim cihadımız bir bardak çaydır sözü ile üniversitedeki yapacağımız çalışmaların bütün kardeşlerimizin gönlünde bir muhabbet ve sevgi oluşturmaktadır” denilen yazıda “Üniversitede cihad sevmektir, kardeşinin bir kötü durumu için elmacıklarını yeşertmektir” sözlerini dikkat çekiyor.

Dergide ayrıca ‘kendinizi test edin’ başlığıyla 10 sorudan oluşan testte bulunuyor.

Test sorularında “Aşağıdaki sözlerden hangisi Allah’a teşekkür etmek anlamına gelmez?”, “İnsanlara iyilik etmek nedir?”, “Bütün işlemlerinize ne ile başlamalıyız? “, “Dinimize göre yemekten sonra ne söylemeliyiz?” şeklindeki sorular dikkat çekiyor.