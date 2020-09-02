“Üniversite profesörü insan ticaretinden tutuklandı”

Limasol polisi, insan ticareti ve işkence yapan bir Yunan ve bir Mısırlıyı tutukladı. Yunan tacirin üniversite profesörü olduğu bilgisi de verildi.

İhbar üzerine, Yunan (E-55) ve Mısırlı (E-30) tarafından bir çiftlikte, insanlık dışı şartlarda tutulan 20 ve 22 yaşlarındaki iki Nepalli genç kurtarıldı.

Haravgi “İki Nepalli Genç Ortaçağ Şartlarını Yaşadı... Yunan ve Mısırlı İnsan Ticareti ve İşkenceden Tutuklandı” başlıklı haberinde, Limasol’daki çiftliğe baskın yapan polisin Nepalli gençleri, insan tacirleri tarafından bir odaya kapatılmış, bedensel ve psikolojik durumları çok kötü halde bulduğunu yazdı.

Habere göre, polis, Nepalli gençlerin yeterli gıdadan, gündelik sıhhi ve diğer malzemelerden yoksun, ayaklarında ve vücutlarının diğer yerlerinde belirgin darp izleri-yaralar olduğunu saptadı. Alınan ifadelerden, Mısırlı insan tacirinin Yunan insan tacirinin emriyle Nepalli gençleri darp ettiği anlaşıldı.

İnsan ticareti kurbanlarının hastaneye götürüldüğünü ve güvenli bir yerde konuk edilmeleri için ilgili makamların devreye sokulduğu belirtilen haberde, iki insan taciri hakkında mahkemeden 8’er gün tutukluluk emri alındı.

Bu insan ticareti davasını “çok ciddi mesele” olarak niteleyen polis, Yunan ve Mısırlı kişiler hakkında “emek sömürüsü maksatlı insan ticareti, kaçırma, cürüm işlemek için teşekkül oluşturma ve ciddi bedensel zarar vermek” suçlamasıyla kovuşturma yürütüyor.

Fileleftheros “Üniversite Profesörü İnsan Ticaretinden Tutuklandı… İki Nepalliyi Kilit Altında Tutuyordu” başlığını attığı haberinde, hakkında, Mısırlı işbirlikçisi ile birlikte insan ticaretinden kovuşturma açılan 55 yaşındaki Yunanın üniversite profesörü olduğuna dikkat çekti.

Gazete edindiği bilgilere dayanarak, insan tacirlerinin elinde tutsak olan Nepalli gençlerin önceki gün kaçmaya çalıştığını, birinin köye ulaşmayı başardığını ve bir köylüye durumu anlattığını, köylünün de polise ihbar ettiğini yazdı.