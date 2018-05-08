'Üniversite konusu Ankara'da ele alınacak'

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün saat 11.45’te Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.

Sunuşlarla başlayan genel kurulda ilk olarak KKTC Yükseköğretim Değişiklik Yasa önerisinin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere ele alındı.

Öneriyi sunanlar adına söz alan UBP Milletvekili Hasan Taçoy, tezkereyle üniversitelerin el değişimi ve devredilmesiyle ilgili kıstaslar getirildiğini dile getirdi. 16 üniversitenin yeterli olduğunu söyleyerek, başka bir üniversite açılmaması gerektiğini kaydeden Taçoy, üniversitelerde daha verimli ve üretken bir eğitime önem verilmesi gerektiğini vurguladı. Taçoy, YÖDAK’ın önemine de işaret etti.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş da, öneriyle ilgili ilk izleniminin 10 yıllık bir yasak gibi göründüğünü ancak açıklamalar sonrasında bunun böyle olmadığı sonucuna vardığını söyledi. Denktaş, tezkerenin incelenebilmesi adına oylamasının bir sonraki birleşime ertelenmesi talebinde bulundu.



ÖZYİĞİT



Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, bir süredir bir takım sıkıntıların olduğuna işaret ederek, ülkede bilim, eğitim olması gerekirken üniversitenin sektör haline geldiğini söyledi.

Üniversitelerin topluma yön vermesi gerektiğine işaret eden Özyiğit, üniversitelerdeki sorunun, sayının hızla artmasından kaynaklandığını vurguladı.

Ülkede 16 üniversite bulunduğunu, bunların 3 tanesinin YÖK’e akredite olmaya çalıştığını, 13’ünün ise akredite olduğunu anlatan Özyiğit, konu hakkında yapılan çalışmalara da değindi.

Özyiğit, 3. ülkelerden gelecek öğrenciler için kayıt kabul tüzüğünü geçirdiklerini, öğrenci takip sistemi için çalışmaların devam ettiğini ifade ederek, yarın gidecekleri Ankara’da üniversiteler konusunda bir takım görüşmeleri olacağını kaydetti.

Yasaklayıcı zihniyet yerine, kriterleri yeniden sorgulayıp, olgunlaştırarak, gerçek anlamıyla bir üniversite yaratma çalışması yapılması gerektiğini belirten Özyiğit, yarınki temaslar sonrasında durumu görmek ve yeniden değerlendirmek amacıyla bir fırsat isteyerek, oylamayı haftaya bırakma talebinde bulundu.

Özyiğit, haziran ayının ilk haftası içinde YÖDAK’la işbirliği içinde üniversitelerle ilgili bir çalıştay yapılacağı bilgisini de aktardı.



TAÇOY



Yeniden söz alan UBP Milletvekili Hasan Taçoy, konu hakkındaki hassasiyet nedeniyle, tezkerenin oylamasının haftaya bırakılmasını uygun bulduklarını kaydetti.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay da, tezkerenin oylamasının haftaya bırakıldığını söyledi.

Genel kurulda daha sonra İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi gündeminde bulunan, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Değişiklik Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere ele alındı.

Söz alan UBP Milletvekili Hasan Taçoy, oylarının olumlu olacağını söyledi.

Tezkere, oy birliğiyle kabul edildi.

Genel Kurulda, Başbakanlığın İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi gündeminde bulunan ve Cumhurbaşkanlığınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik No.2) Yasası’nın komiteden geri çekildiğine ilişkin tezkeresi milletvekillerinin bilgisine getirildi.



BEROVA



Konu hakkında söz alan UBP Milletvekili Özdemir Berova, gerekçede yer alan “yeniden değerlendirilmek üzere” ifadesinin kafa karışıklığına neden olduğunu söyledi.

KKTC Yükseköğretim Değişiklik yasa önerisinin komitede görüşülmeden geri çekilmesini eleştiren Berova, Eğitim Bakanlığı’na “eğitimin denetimini üzerine almama ve başka mercilere yöneltme” eleştirisinde bulundu.



ÖZYİĞİT



Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de, denetlemeden rahatsız olan birilerinin bakanlığın kapısında eylem yaptığını söyledi.

Okulların ve yurtların denetmenler aracılığıyla denetlendiğine işaret ederek, bakanlığın görevde olduklarını ifade eden Özyiğit, denetmen açığının da en kısa zamanda tamamlanacağını vurguladı.

Genel Kurulda daha sonra Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen Personel ve Kamu Yönetimi Müsteşarlığı (Kuruluş, Görev ve Çalışma esasları) Yasası ile Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerini Atanması Hakkında (Değişiklik no.2) Yasası’nın Komiteden geri çekildiğine ilişkin tezkeresi milletvekillerinin bilgisine getirildi.

