Üniversite gençliğinde pahalılık isyanı



Adada eğitim gören üniversite öğrencileri, buradaki yaşam koşullarını değerlendirirken hayat pahalılığından dert yandı, YENİDÜZEN’e konuştu. Öğrenciler sosyal yaşamdan, yerli halk ile olan ilişkilerine, pahalılıkta önde gelen sektörlere kadar pek çok konudaki düşüncelerini paylaştı. Kimisi pahalılıktan yakındı, kimisi ile parası olduğu halde istediği yaşamı bulamadığından…

Fehime ALASYA

Adadaki sağlık, eğitim ve ulaşım alanındaki yetersizliği yaşadıkları örneklerle dile getiren yüksek öğrenim gençliği, en çok da ‘pahalılıktan’ şikayetçi… Öğrenciler, plansız kentleşme ve ulaşımdaki yetersizlikten de dert yanıyor.

Üniversite öğrencileri arasında Merve Erdoğan gibi “yerli halk bize karşı çok kaba, özellikle de ev sahipleri” diyen de var, Aydan Acar gibi “Yerli halk çok sıcakkanlı ve misafirperver, güvenilir ve yardımseverler” diyen de…

YENİDÜZEN’e ülkedeki yaşamı değerlendiren üniversite öğrencileri geçim sıkıntısını anlatırken, ilk olarak kira ücretleri, kiralama şartları ve dövizden şikayetçi oldu.

En az iki yıl ila en fazla beş yıldır burada yaşayan ve eğitim gören öğrenciler, adadaki yaşam koşullarını değerlendirirken, sosyal yaşamdan, yerli halk ile olan ilişkilerine, pahalılıkta önde gelen sektörlere dek pek çok konuya değindi.

Kimisi pahalılıktan yakındı, kimisi ile parası olduğu halde istediği yaşamı bulamadığından…

Adada öğrencilere karşı bir önyargı olduğunu savunanların yanında, yerli halkın çok misafirperver olduğunu dile getiren öğrencilere de rastlamak mümkün oldu.

ÖĞRENCİLER NE DEDİ?

Dilek Sert: “Elektrik, vergi ücretleri çok fazla...”

“Ev kiraları, yemek seçeneklerinin çok az olması, internet sıkıntısı ve hayat pahalılığı çok fazla. Elektrik, vergi ücretleri çok fazla... Üstelik sular çok güzel değil.

Kıbrıslı arkadaşlarımız var, ev sahibim çok iyi, genelleme yapmamak lazım ama oluyor, çoğu zaman yerli halk genelleme yapıyor ve bize kötü davranabiliyor.”

Merve Erdoğan: “Yerli halk bize karşı çok kaba, özellikle ev sahipleri”

“En büyük sıkıntı hayat pahalılığı, sosyal hayatta çok fazla seçenek yok. Tüm bu şartlar iyileştirilmeli. Yerli halk bize karşı çok kaba. Özellikle ev sahipleri çok kaba... Objektif olmamız gerekirse çoğu öğrenci yerli halk üzerinde, iyi insanların toleransını kaybediyor ama bunda bizim suçumuz yok.”

Sezen Sezen: “Biz okuyup gideceğiz, sadece biraz iyi niyet istiyoruz”

“Burada hiç alışveriş merkezi yok. Yerli halk bize karşı çok kaba... Neticede bizim üzerimizden para kazanıyorlar. Biz okuyup gideceğiz, sadece biraz iyi niyet istiyoruz. Okuduğumuz okulların kardeş okulları var, buradan dünya standartlarına erişiriz diye düşüyorduk ama sanırım yanıldık. En büyük sıkıntı pahalılık ve ev kiraları.”

Emre Buğdacı: “Bazı olaylarda devlet kurumları dahi öğrencilere karşı taraflı yaklaşabiliyor”

“Ev kiraları sterlin, bu çok büyük bir sorun. Sterlin arttıkça ödemelerimiz yükseliyor. Gece hayatı 12 dedi mi bitiyor. Ülke insanı ile olan ilişkilerimiz çok bozuk. Kıbrıslılar özellikle Hataylıları hiç sevmiyor, ayrımcılık yapıyorlar. Bazı olaylarda devlet kurumları dahi öğrencilere karşı taraflı yaklaşabiliyor, örneğin polis...”

Kahraman Dere: “Kiralar, yiyecek, restoranlar çok pahalı”

“Kiralar, yiyecek, restoranlar çok pahalı. Yerli halka herhangi bir sıkıntı yaşamadık ama müşteri kıymetini biraz daha bilmeliler gerek diye düşünüyorum. Kira ücretlerinin çok yüksek oluşuna bir çare bulunmalı.”

Ali Zaman: “Hafta sonu hiç servis yok, bu çok kötü”

“Ulaşım ve trafik Türkiye’ye göre daha rahat. Bazı okul servisleri yeterli diye düşünüyorum. Bazıları ise çok kötü, örneğin hafta sonu hiç servis yok, bu çok kötü, gece bir saatten sonra servis olmuyor, bunlar kötü... Kiralar çok yüksek... Arkadaş ortamlarımızda çok fazla yerli kişi yok, o yüzden onları çok fazla tanımıyoruz, bir nevi biz bizeyiz.”

Seren Yalım: “Burayı daha lüks bir yer olarak biliyordum ama köy gibi bir yer olduğunu gördüm, yanılmışım”

“Türkiye’de istediğim bölüm tutmadı, o yüzden burayı seçtim. Burayı daha lüks bir yer olarak biliyordum ama köy gibi bir yer olduğunu gördüm, yanılmışım. Ama her şeye rağmen güzel ve güvenilir olduğu için gönül rahatlığıyla eğitimime iki yıldır devam ediyorum. En büyük sıkıntımız ulaşım ve trafik. Okul servisleri çok dolu, saatleri çok sık değil ve geç saate kadar servis yok, üstelik çok kalabalık... Öğrenci olduğumuz için çok yardımcılar.”

Aydan Acar: “İstanbul’da bin 500 TL’ye çok iyi bir semtte kalabiliyorken burada ortalama bir yer için bu rakamı ödüyoruz”

“Bana göre en büyük sıkıntı, su ve elektrik ücretlerinin çok pahalı olması... Bunun yanında kiralar çok pahalı. İstanbul’da bin 500 TL’ye çok iyi bir semtte kalabiliyorken burada ortalama bir yer için bu rakamı ödüyoruz. Yerli halk çok sıcakkanlı ve misafirperver, güvenilir ve yardımseverler. Lefke bölgesinde de kaldım, orda arkadaşım vardı, oradaki vatandaşlar çok misafirperver. Buraya gelirken çok pahalı ve olumsuz şeyler söylendi ama öyle olmadı. Sosyal yaşam zayıf, kafe, alışveriş merkezleri galan gelişmemiş...”

Hande Bidav: “Yerleşim planlaması, yollar, evler, görsellik olarak gelişmemiş”

“En büyük sıkıntımız ulaşım. Okul servis saatleri çok seyrek, gece bir saatten sonra son buluyor, bu çok kötü. Bir de taksiler çok pahalı. Burada daha fazla burs kazandığım için geldim ama umduğumu bulmadım. Buranın yerleşim planlaması, yollar, evler, görsellik olarak gelişmemiş. Yerli halka sıkıntımız yok, istisnaları olabilir ama genelde yardımseverler.

Kavel Gökmen Şimşek: “Gece özel diş polikliniği bulamıyorsunuz, eczane bulamıyorsunuz...”

“Ev kiraları ateş pahası... Beş yıl önce adaya geldiğimde, 900 TL kira ödüyordum, şu an iki bin TL... Üstelik 2+1... Ev kiralarını peşin yıllık istiyorlar. Sağlık konusunda da sıkıntı, devlet hastanesinin yeterli imkanları olmadığı için tercih etmiyoruz, ilgi çok az. Özel hastaneler ise çok uzun tarihli randevu veriyor, tüm bunlar sıkıntı. Örneğin gece özel diş polikliniği bulamıyorsunuz, eczane bulamıyorsunuz.