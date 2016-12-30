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Universal Bank’tan Noel kutlaması

Universal Bank’tan Noel kutlaması

Universal Bank’ın geleneksel Noel ve yeni yıl kutlamasında coşku ve eğlence hakimdi

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Universal Bank’ın geleneksel Noel ve yeni yıl kutlamasında coşku ve eğlence hakimdi. Hayatı paylaştığımız  yabancı müşteriler için Girne Ada Hotel’de önceki gün gerçekleşen  kutsal Noel günü kutlamasına yoğun ilgi gösteren konuklar Universal Bank’ın geleneksel konukseverliğine hayran kaldılar.

Konukları kırmızı karanfillerle karşılayan Universal Bank halka ilişkiler görevlileri müzikle geçen keyif dolu anların sonunda geleneksel yeni yıl hediyeleri ile özel güne nokta koydular.

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