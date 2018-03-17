Universal Bank, Smart Trio Development işbirliği

Halkı uygun ödeme koşulları ile konut sahibi yaparak kendi ülkesinde refah içinde yaşamasını sağlamak hedefiyle yola çıkan Universal Bank, Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği’nin ardından ülkenin güven ve istikrar içinde büyüyen yatırımcı kuruluşlarından Smart Trio Development ile işbirliği protokolü imzaladı.

Protokol, yatırımcı kuruluşun Lefkoşa’ya 6 km. mesafede Haspolat çemberinde yıl sonunda tamamlanması hedefiyle yapımı sürdürülen 408 konutluk çağdaş yaşam sitesi konut ve işyerlerine “0” peşinatla 180 aya varan kredi desteği sağlanmasını öngörüyor.

Şantiye alanında dün düzenlenen imza etkinliğine Universal Bank Yönetim Kurulu Başkanı Şemsi Kazım Erkman, Genel Müdür Serap Tekman ve Smart Trio Development ortaklarından Meriç Erülkü katıldı.

Protokol imza etkinliğinde konuşan Universal Bank Yönetim Kurulu Başkanı Şemsi Kazım Erkman, inşaat sektöründe canlılık yaşanmadan ülkenin kalkınamayacağına işaret ederek, banka olarak halkı özellikle gençleri vatanında tutacak yatırımlara özel önem vermeyi sürdürdüklerini bu bağlamda ülkenin genç yatırımcıları ile protokole imza koyarken ülke adına heyecan duyduklarını bildirdi. Erkman, halkın güveni ile gelişip istikrar içinde büyüyen Universal Bank’ın her koşulda önceliğinin ülke ekonomisine katkı sağlamak olduğuna vurgu yaparken, işbirliği protokolü için gösterilen hassasiyet nedeniyle basına ve halka teşekkür etti. Projenin hem ülke hem de bölge için önemli bir yatırım hamlesi olduğunu, bölgede çalışan binlerce insanımıza uygun fiyatlarla konut edinme fırsatı tanınacağını, böyle bir hamlede bankanın bölge kalkınmasında kilit taşı görevi üstlenmesi ve genç yatırımcı arkadaşlarla bu yolu yürümesinin onur verici olduğunun altını çizen Erkman “ Şahsımın bugüne kadar yaptığı çok büyük yatırımlar malumunuzdur. Tecrübelerim sayesinde bu proje ile ülkemizin merkezinde yer alan bu bölgenin çok hızlı şekilde büyüyeceğini öngörmekteyim. Havaalanına, Lefkoşa’ya ,Girne’ye, Mağusa’ya yakınlığıyla bölgenin bu gibi yatırımlar sayesinde cazibe merkezi olacağına ve bölge halkına refah getireceğine inancım sonsuzdur.” Şeklinde sözlerini tamamladı.

Şirket Direktörlerinden Meriç Erülkü de konuşmasında halka yüksek yaşam kalitesi vizyonu ile her türlü çağdaş donanıma sahip konut sunma hedefiyle yola çıkarken ülkenin köklü ve güçlü bankası Universal Bank’ın yanlarında olmasından onur duyduklarını vurguladı. Proje hakkında bilgiler aktaran Erülkü, sıfır peşinat, 180 aya varan geri ödeme planları ve günün koşullarına uygun taksitlendirme ile tüketiciye maksimum yaşam kalitesi sunmak hedefiyle çıktıkları yolda kendilerine verdiği destek nedeniyle Universal Bank ailesine yatırımcı ortaklar adına teşekkür etti.

Toplantının ardından inşaat alanı gezilerek katılımcılara bilgiler aktarıldı.