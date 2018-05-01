United Medya'dan anlamlı yardım

United Medya çalışanları, bir yıldır Lösemi tedavisi gören ve halen uygun donör bulamayan 7 yaşındaki Tuğsan Yazıcı için tükürük örneği vererek, umut arayışına yardım eli uzattı.

Çok acil ilik nakli olması gereken 7 yaşındaki Tuğsan için birçok bölgede, çeşitli şirket ve köy merkezlerinde başlatılan kampanyaya destek veren YENİDÜZEN ve Kanal Sim, çalışma arkadaşları ve Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yakın çevreden gönüllülerin katılımı ile bağış gerçekleştirdi.

Özelde Tuğsan için atılan bu adımın, genelde kanser tedavisi gören tüm hastalara umut olması temenni edildi.