YENİDÜZEN (Özel)



Uzunca bir süredir Yenidüzen Gazetesi’nde devam eden ‘Toplu İş Sözleşmeli çalışma’ geleneğine, geçtiğimiz yıl Kanal Sim ve Sim FM’in de katılması ile United Medya’da taçlanan örgütlük, 2017-2019 Toplu Sözleşmesi’ne atılan imzalarla bütünleşti.

Bu yıl Toplu İş Sözleşmesi’ne 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadın çalışanlar için tatil verilmesi ve LGBTI bireylere yönelik olası ayrımcılık ve ötekileştirmenin önüne geçecek maddeler de eklendi.

Toplu İş Sözleşmesi’ne, Devrimci Genel İş Başkanı Ömer Naşit ile Yenidüzen Genel Müdür ve Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı ile Kanal SİM Genel Yayın Yönetmeni Sami Özuslu imza attı.

UNITED Medya tesislerinde düzenlenen imza törenine DEV-İŞ Başkanı Hasan Felek de katıldı.

Felek: “Ülke koşullarında hem medya, hem de sendikal anlamda çok önemli…”

Uzun bir uğraşın ardından United Medya’da Toplu İş Sözleşmesi’nin imzalama aşamasına gelindiği ifade eden DEV-İŞ Genel Başkanı Hasan Felek, ülke koşulları dikkate alındığında imzalanan sözleşmelerin hem medyanın geneli, hem de sendikal yaşam açısından önemine işaret etti.

Bu yıl ilk defa sözleşmelere daha farklı hakların girdiğine değinen Felek, özellikle toplumsal cinsiyet eşitliği anlamındaki bu hakların yer almasının, bu mücadelede belli bir farkındalığın da artmasını getireceğini kaydetti.

Olanaklar ve imkanlar ölçüsünde çalışanların huzurlu ve rahat, ekonomik açıdan daha az sıkıntılı yaşama şansı için de olabilecek en iyi Toplu İş Sözleşmesi’nin yapıldığını belirten Hasan Felek, emeği geçen herkese DEV-İŞ adına teşekkür etti, çalışanlara hayırlı, uğurlu olması dileklerini iletti.

Özuslu: “Özelde sendikalı olmak bir bilinçlenme meselesi”

Yenidüzen’in yıllardır imzaladığı Toplu İş Sözleşmeleri’nin bir benzerini geçen yıl ilk kez Kanal Sim ve SİM FM için de imzaladıklarını anımsatan Kanal SİM ve Sim FM Genel Yayın Yönetmeni Sami Özuslu, özelde sendikalı olmanın bir bilinçlenme meselesi olduğuna işaret etti.

Sendikadan korkan, sendikalaşmadan çekinen, öcüleştirmeye çalışan işverenlere de ‘öcüleştirilecek değil, aksine örgütlü çalışanların zor durumda iş yerine sahip çıkma, birlikte üretme bilinci adına en çağdaş model’ olduğu mesajı veren Özuslu, ülkenin çalışma koşulları bakımından İngiliz Dönemi’nden geriye gittiği görüşünü de belirtti.

Kıbrıslı Türklerin ve Rumların 1940-50’li yıllarda sendikal mücadele ile elde ettiği bir takım sendikal hakların bugün olmadığına işaret eden Özuslu, 150 yıl önce Amerika’da verilen mücadeledeki ‘888’ sloganı anımsattı, bugün ‘8 saatlik çalışma düzeni’ni alamayan yığınlara dikkat çekti.

Ülkemizde de durumun çok farlı olmadığına işaret eden Sami Özuslu, özel sektörde sendikasız, örgütsüz çalışan devletin bakmadığı, bakıp da göremediği çok sayıda insanın, hem iş kazalarında öldüğüne, hem de emeğinin karşılığını alamadığına vurgu yaptı.

Medya’da da tek toplu sözleşmenin olduğu yerin UNİTED MEDYA olduğunu anımsatan ve bundan guru, onur duyduklarını ifade eden Özuslu, “Hem çalışan, hem de işveren olarak bunun gururunu yaşıyoruz çünkü sendikalaşmayı içselleştiren insanlarla çalışıyoruz. Medyanın tekelleşmeye, holdingleşmeye belli başlı çıkar gruplarının eline geçmeye yüz tuttuğu bu dönemde bu tür çabaların çok daha önemli olduğunu biliyoruz” dedi.

Basın-İş Yasası’nın uygulanmadığına da işaret eden Özuslu, tüm basın emekçilerine de bulundukları yerde örgütlenme ve sendika çatıları altında bir araya gelme önerisi yaptı.

1 Mayıs İşçi Bayramı’nda her yıl olduğu gibi UNİTED Medya’nın çalışmayacağına ve meydanlarda olacağına vurgu yapan Özuslu, 1 Mayıs’ı da kutladı, tüm çalışma arkadaşlarına da sendikaya ve kuruma sahip çıktıkları için teşekkür etti.

Mutluyakalı: “Esas görev barışa hizmet eden, evrensel bir düşle yürüyen kurumlara sahip çıkmaktır”

UNİTED Medya’nın medyada Toplu İş Sözleşmesi ile çalışan tek kurum olduğuna işaret eden Yenidüzen Genel Müdür ve Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı, kuvvetler ayrımı içerisinde, yasama, yürütme, yargı arasında gelecek kaygısını taşıyanın sadece medya olduğuna vurgu yaptı.

Tüm dünyada geleceği ile en fazla endişe hissedilen sektörün de, değişim, dönüşüm sancıları ile birlikte medya olduğuna değinen Mutluyakalı, böyle bir sıkıntılı dönemde örgütlülüğe sahip çıkmanın önemli olduğunu ifade etti.

Bu yılki sözleşmede ülkede ilk kez uygulamaya giren maddeler olduğuna dikkat çeken Cenk Mutluyakalı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadın çalışanlar için tatil verilmesi ve LGBTI bireylere yönelik olası ayrımcılık ve ötekileştirmenin önüne geçecek maddelerin yanı sıra, 1 Eylül Dünya Barış Günü, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nün de sözleşme kapsamında düzenlendiğini belirtti.



“Önemli olan değerlere sahip çıkmak”

Mutluyakalı, önemli olanın sadece çalışanların sendikalarına ve işyerlerine sahip çıkması değil, bu ülkede demokrasi ve barış için mücadelede eden Yenidüzen ve SİM gibi kurumlara toplumun ve bu kurumlara inananların sahip çıkması olduğunun altını çizdi.

“Toplum sahip çıkmazsa bu sözleşmelerin hükmü, bu kurumların yaşaması kadardır” diyen Cenk Mutluyakalı, “Asıl görev her alanda yarına, barışa hizmet eden, yurtsever bilinçle ilerleyen, evrensel bir düşle yürüyen kurumlara sahip çıkmaktır” şeklinde konuştu.

UNİTED Medya’nın çalışanlarının kendi kurumlarına sahip çıkması açısından istisnai bir örnek olduğuna işaret eden Mutluyakalı, Türkiye’de medyanın durumunun içler acısı olduğuna, AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti’nde de Toplu İş Sözleşmeleri’nin karşılığını bulamadığına değindi.

Önemli olanın bu değerlere inananların sahip çıkması olduğunu yineleyen Mutluyakalı, “Unutmayalım, KTHY de, ETİ de sözleşmeler imzalamıştı, çok güzel törenler yapmıştı ama hep birlikte sahip çıkmadık, göz yumduk, sessiz kaldık, yeterince desteklemedik, doğru yönetmedik… O nedenle Toplu İş Sözleşmesi İmza Törenleri emekçiler için heyecanlıdır ama önemli olan onun sürdürülebilmesidir” dedi.

Yenidüzen Genel Müdür ve Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı, çalışanlara da özveri ve kurumlarına sahip çıkma gayretleri nedeniyle teşekkür etti, “Elbette, bizim onlara sunduğumuz imkanlar, hak ettiklerinin çok daha azıdır. Ancak, kurumun imkanları içerisinde de en iyisidir. Umarız, bu imkanları geliştirir, birlikte, bu önemli kurumları yaşatarak, yarınlara çok daha güçlü devrederiz” diye sözlerini tamamladı.

Naşit: “UNİTED Medya barış, emek ve demokrasi için her zaman bizim sesimiz olmaya devam edecektir”

Devrimci Genel İş Sendikası Başkanı Ömer Naşit’se kurumun çalışanlarının talepleri, kurumun mali durumu ve ülkenin konjonktürüne göre her Toplu İş Sözleşmesi’nin kendi içinde bir üretim sürecini barındırdığına işaret etti.

Kanal SİM ve YENİDÜZEN’in bu ülkedeki demokrasi, barış ve emek mücadelesi yürüten örgütlerin sesini duyurabileceği en önemli basın kuruluşları olduğuna işaret eden Naşit, bu kurumların sürdürülebilir bir yapıda olabilmesinin, en az buradaki çalışanların haklarının iyi olabilmesi kadar öncelikli olduğunu da vurguladı.

“Bugün Türkiye’de 15 yıl önce ‘Basın tek sesli bir hale gelecek’ dediğinizde bunu çok yadırgayabilirdiniz ama bugün gelinen nokta o” diyen Naşit, ülkemizde de önümüzdeki yıllar için basının susturulamayacağını, ya da zapt edilemeyeceğini söylemenin hayalperestlik olacağını ifade etti.

UNİTED Medya barış, emek ve demokrasi için her zaman bizim sesimiz olmaya devam edecektir. Dolayısıyla buranın yaşaması en öncelikli hedeflerden biri olmalıdır” diyen Ömer Naşit, sendika olarak bununla birlikte çalışanların refahı ve iyi yaşam koşullarında hayatlarını sürdürebilmesinin de önemine vurgu yaptı, bu iki hedefin ortak paydada buluşması ile Toplu İş Sözleşmesi’nin ortaya çıktığını kaydetti.

Ömer Naşit de Toplu İş Sözleşmesi’ne bu yıl yeni eklenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadın çalışanlar için tatil verilmesi ve LGBTI bireylere yönelik olası ayrımcılık ve ötekileştirmenin önüne geçecek maddelerin yanı sıra, 1 Eylül Dünya Barış Günü, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nün de tatil verilmesi düzenlemelerinin önemine işaret etti.