United Medya’da TOPLU SÖZLEŞME

Uzunca bir süredir Yenidüzen Gazetesi’nde devam eden ‘Toplu İş Sözleşmeli çalışma’ geleneğine, geçtiğimiz yıl Kanal Sim ve Sim FM’in de katılması ile United Medya’da taçlanan örgütlülüğün gururu ile 2017-2019 Toplu Sözleşmesi’ne bugün imza kondu.

Bu yıl Toplu İş Sözleşmesi’ne 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadın çalışanlar için tatil verilmesi ve LGBTI bireylere yönelik olası ayrımcılık ve ötekileştirmenin önüne geçecek maddeler de eklendi.

Toplu İş Sözleşmesi’ne, Devrimci Genel İş Başkanı Ömer Naşit ile Yenidüzen Genel Müdür ve Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı ile Kanal SİM ve Sim FM Genel Yayın Yönetmeni Sami Özuslu imza attı.

UNITED Medya tesislerinde düzenlenen imza törenine DEV-İŞ Başkanı Hasan Felek de katıldı.