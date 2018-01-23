UniteCyprusNow saldırıları kınadı

#UniteCyprusNow, Afrika gazetesi ve Meclis içinde ve dışında dün meydana gelen olaylarla ilgili basın açıklaması yaptı. Yapılan saldırıları kınayan #UniteCyprusNow halkı "köktencilik ve bölünmüşlüğe karşı seslerini yükseltmeleri" için 27 Ocak Cumartesi günü saat 11:00’de Ledra/Lokmacı ara bölgede toplanmaya çağırdı.

Açıklamanın tam metni şöyle:

#UniteCyprusNow köktenciliği kınayarak çözüm çağrısı yapar

Kıbrıs’ta devam eden bölünmüşlük köktencilik, nefret ve düşmanlığın artarak yayılması için uygun bir ortam oluşturmaktadır. Her iki tarafta da köktenci unsurlar karar-verme süreçlerinin bir parçası haline gelmişler ve barışı, hoşgörüyü ve ortak bir gelecek umutlarını tehdit etmektedirler. Dün bu köktenciliğin en üzücü tezahürlerinden biri yaşanmıştır.

Organize bir grup, Afrika gazetesine saldırmış, ofisine zarar vermiş ve gazetecilere linç girişiminde bulunmuştur. Aynı grup, meclisin damına çıkmış ve Osmanlı İmparatorluğunu oluşturan boylardan birine ait bir bayrak açmıştır. Olay yerine giden Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı sözlü saldırıya uğramıştır. CTP milletvekili Doğuş Derya ise yeminini ederken hem sözlü hem fiziksel saldırıya uğramıştır.

UniteCyprusNow Afrika gazetesi, Doğuş Derya ve sözlü ve fiziksel saldırıya uğrayan vatandaşlarımız ile dayanışma içerisindedir. Kişilerin esenliğine ve ifade özgürlüğüne yapılan bu saldırıları kınamaktayız.

Dün yaşananlar bölünmüşlüğün sonuçlarıdır. Bölünmüşlüğün devamı halinde Yeşil Hat giderek Türkiye ile bir sınıra dönüşecek, Türkiye’nin Kıbrıs’taki etkisi giderek daha da artacak, adaya nüfus akışı kontrolsüz bir şekilde devam edecek ve Türkiye’deki koşullar ve gerginlikler adaya yansıyacaktır. Köktencilik her iki toplumda da artacak ve yeni nesiller için hukukun üstünlüğü, demokrasi, hoşgörü, insan hakları ve barışçıl birararda yaşam temelinde ortak, istikrarlı, güvenli, müreffeh bir gelecek kurma şansımız tehlikeye atılacaktır.

Sadece federal bir çözüm Kıbrıs’ı gerçek anlamda güvenli ve bağımsız yapacak ve adamızda hukukun üstünlüğünün gözetilmesini sağlayacaktır. Savaşlar, çatışmalar ve terörizmle çevrili bölgemizde, statükonun güvenli ve sürdürülebilir olduğu varsayımı tehlikeli bir yanılgıdır.

Tüm Kıbrıslılara, Cumartesi günü saat 11:00’de Ledra/Lokmacı ara bölgede bize katılarak köktencilik ve bölünmüşlüğe karşı seslerini yükseltmeleri çağrısı yaparız.

#UniteCyprusNow