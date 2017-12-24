UniteCyprusNow Noel ve Yılbaşını kutladı

Çok-toplumlu vatandaş inisiyatifi UniteCyprusNow, 23 Aralık Cumartesi günü Ledra/Lokmacı ara bölgede Noel ve Yılbaşını çeşitli etkinliklerle kutladı.

15:00-20:00 saatleri arasında gerçekleşen Kıbrıs’a özgü Noel ve Yılbaşı kutlamasında

müzik, dans gösterileri oldu, leziz yiyecek ve içecekler ikram edildi.

Yüz boyama ve çeşitli oyunların da bulunacağı kutlamada, çocuklar, Noel baba ve Noel anne ile tanışma fırsatını da yakaladı

Ayrıca, çocuklar ve yetişkinlerin yazdığı yılbaşı dilekleri ara bölgede sergilendi.

Kutlamadan elde edilen gelir, Kıbrıs’ın kuzey ve güneyindeki kanserli çocuklara bağışlandı.

Ayrıca, gün boyunca Köfünye’deki mülteci kampında yaşayan çocuklar için oyuncak, kitap ve giysi bağışı toplandı.

Fotoğraflar: Ülviye Akın Uysal