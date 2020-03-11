UniteCyprusNow gösterilerini askıya aldı

UniteCyprusNow, adada corona virüsü vakalarının teyit edilmesinin ardından toplu gösterilere katılımını ikinci bir duyuruya kadar askıya aldığını duyurarak, iki toplum liderine yakın ve açık bir işbirliği içinde virüsün yayılmasını engellemeleri çağrısında bulundu.

Konuyla ilgili açıklamada, tarafların adadaki tüm insanların sağlığı için sorumlu davranması zamanı olduğuna işaret edilerek, Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’e iki toplumlu Sağlık Komitesi’ni tam yetkiyle donatarak yakın ve açık bir işbirliği içinde sağlıklı bilgi akışı sağlamaları ve ortak önlemleri hayata geçirmeleri istendi.

“DÖRT GEÇİŞ NOKTASININ KAPATILMASINA İTİRAZIMIZ SÜRÜYOR”

“Virüs insan yapımı hiçbir bölünmeyi tanımamaktadır. Hepimizin sağlığı için her iki tarafın, tüm otoritelerin ve ilgili paydaşların birbirleriyle ve sivil toplumla ortak adımlar atması şarttır” ifadelerine yer verilen açıklamada, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tek taraflı bir kararla dört geçiş noktasını kapatmasına olan itirazın sürdüğüne dikkat çekildi.

Açıklamada, “Bu karar, Kıbrıs Türk liderliği, iki toplumlu Sağlık Komitesi, Yeşil Hat Tüzüğü’nün değişiminden sorumlu olarak Avrupa Komisyonu veya Birleşmiş Milletler’e danışılmadan alınmıştır. İlk iki vakanın geliş yeri olan Larnaka ve Baf havalimanlarında etkin bir önlem alınmadan hayata geçirilmiştir” denildi.

“TÜM GEÇİŞ NOKTALARI AÇILMALI”

UniteCyprusNow açıklaması şöyle devam etti:

“Tüm geçiş noktalarının diğer geçiş noktalarda olduğu şekliyle açılmaları konusundaki tavrımız devam etmektedir. Herhangi bir önleyici tedbir sadece bilimsel temellerle alınmalıdır. Böylece hem daha fazla insan taranmış hem de son gelişmelerle bozulan moral motivasyon da artmış olacaktır.

UniteCyprusNow barış içinde, demokratik ve birleşik bir Kıbrıs için tüm sivil toplum örgütleriyle işbirliğini sürdürmeye devam edecektir. Bu, tüm eylemlerimizin yol gösterici prensibidir”