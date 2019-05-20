UniteCyprusNow: “26 Mayıs’ta geçiş noktalarında sorun yaşanmamalı”

UniteCyprusNow örgütü, Avrupa Parlamentosu seçimlerinin yapılacağı 26 Mayıs Pazar günü, tüm geçiş noktalarında sergilenecek tavrın, her iki toplum yöneticileri için önemli bir niyet göstergesi olacağını açıkladı.

“Taraflar, Kıbrıs’ta çözüme ve en temel demokratik haklara yönelik saygısını, geçiş noktalarında gerekli tedbirleri alarak göstermelidir” diyen iki toplumlu örgüt, açıklamasına şöyle devam etti:

Yeşil hattın iki tarafındaki geçiş noktalarında herhangi bir sıkışıklık yaşanmasının, geçişlerin yavaşlatılmasının, veya Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan diğer Avrupa Birliği yurttaşlarının oy verme işlemini olumsuz yönde etkileyecek herhangi bir sorunun, AB yurttaşlarının seçme ve seçilme hakkına yönelik açık bir müdahale olacağını anımsatmak isteriz.

Tüm Avrupa’nın gözü önünde yaşanacak bu önemli seçim gününde, her iki toplum yöneticilerini geçiş noktalarında yurttaşlara çağdaş, süratli, medeni hizmet vermeye davet eder; Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği’ne de bu yönde gerekli hassasiyeti göstermesi çağrısını yaparız.