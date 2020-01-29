UNFICYP: #ServingForPeace

Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü, çalışanlarını ara bölgede bisiklet sürerken görüntüleyerek, ara bölgede devriye görevinde bulunulduğunu açıkladı.

UNFICYP'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı: “Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü, kendilerinin sorumluluğu altında olan Mammari köyünün doğusundan Lefkoşa Kaymaklı’ya kadarki ara bölgede 30 kilometrelik alanda askeri faaliyetlerini sürdürüyor. Fotoğrafta, Birleşik Krallığın barış yanlı görevlilerini bisiklet sürerken görüyoruz. #BarışİçinÇalışıyoruz”