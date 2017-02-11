Üner Berkalp’e merhaba

Başbakanlık Spor Dairesi tarafından aydınlatma ve tartan pist çalışmaları yapılan, adı Zafer Stadı’ndan Üner Berkalp Stadı olarak değiştirilen stadın açılışı dün düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Proje kapsamında çevre düzenlemesi de yapılan stadın girişine ayrıca Üner Berkalp’in heykeli de dikildi. İlerleyen günlerde stadın tribünlerinin de yenilenmesi yapılacak ve Üner Berkalp Stadı tam anlamı ile çağdaş bir görünüme kavuşacak.

Berkalp: “Adı ömrünün yarısının geçtiği statta”

Stadın açılışında konuşan Üner Berkalp’in kardeşi Ayten Berkalp, Üner Berkalp’in aralarından ayrılışının üzerinden iki yıl geçtiğini hatırlattı. Ayten Berkalp, kardeşinin isminin 10 yaşındaki Üner Berkalp ile yaşattıklarını, stada adının verilmesini ve heykelinin dikilmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Ayten Berkalp, “Üner’in adını, ömrünün yarısının geçtiği stada verdiniz. Ruhu şad olsun” dedi.

Sertoğlu ve Kanbay’ın konuşmaları

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu yaptığı konuşmada ülkenin yitirdiği değerlere sahip çıkma açısından çok güzel bir gün yaşadıklarını belirterek “Üner Berkalp’ın isminin verilmesi gurur verici bir olay. 2016 ve 2017 spora yatırımlar açısından rekor bir yıl” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay da yaptığı konuşmada tesisin Kuzey Kıbrıs sporunun gelişmesi için önemli bir yatırım olacağını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Özgürgün: “Berkalp’in adını yaşatmak istedik”

Başbakan Hüseyin Özgürgün yaptığı konuşmada Güzelyurt bölgesinin atletizmde yetenekli gençler çıkardığını, tesisle birlikte atletizmin kalbinin Güzelyurt olmaya aday olduğunu söyledi. “Bu tip tesisler topluma yararlı gençler yetiştirir” diyen Özgürgün, “Üner Berkalp’in hizmetlerini unutmak mümkün değildir. Biz onu burada yaşatmak istedik” dedi. Konuşmaların ardından Berkalp’in heykeli açıldı ve tartan pistte sembolik bir yarış düzenlendi.

Fotoğraf: Eren Şişik