Üner Berkalp’a çağdaş park yeri

Güzelyurt’ta yer alan Üner Berkalp Stadı’nın arka kısmında bulunan boş arazi, çağdaş bir park yeri haline geliyor. Geçtiğimiz haftalarda çalışmalarına başlanan park yeri, hem Üner Berkalp Stadı, hem de Güzelyurt Portakal Festivali için kullanılıyor.

Fotoğraflar: Hüseyin ÖZBARIŞCI