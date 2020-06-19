Ünal Üstel gitti, Kutlu Evren geldi

Başbakan Tatar açıkladı: Ünal Üstel’in yerine Kutlu Evren’i atadım, Cumhurbaşkanı da bunu onayladı

Tatar: “Yaşanan olaylarla ilgili olarak araştırmalar ve değerlendirmeler yapılacaktır. Hükümet ortağımız kendisi de değerlendirmeler yapacaktır. Olanlar Hepimizi üzmüştür, her şeyin açık ve net olması lazım. Böyle bir karar ortaya çıktı.”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) - Halkın Partisi (HP) Koalisyonu "skandal"la birlikte çatladı, kabinede değişikliğe gidildi.

YENİDÜZEN'in gündeme taşıdığı 'ÖZEL JET SKANDALI' sonrasında HÜKÜMET krizi büyüdü, Turizm Bakanı görevden alındı, kabineye yeni bakan atandı.

Adı skandalla anılan Turizm Bakanı Ünal Üstel görevden alındı, yerine Kutlu Evren getirildi. Sabah saatlerinde görevden alınacağı ifade edilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu kabinede görev yapmaya devem edecek.

Başbakan Tatar Cumhurbaşkanlığı çıkışında atamayı açıkladı ve bunun Cumhurbaşkanı tarafından da onaylandığını açıkladı.

Başbakan Ersin Tatar’ın yeni kabineye “dokunulmazlığı kaldırılan ve hakkında soruşturma bulunan” Aytaç Çaluda’yı dahil etmesi “veto”ya neden olmuştu. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya yeni Turizm Bakanı olarak Kutlu Evren, Çalışma Bakanı olarak da Aytaç Çaluda ismi bildirilmişti.

Başsavcı ile de görüşen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ‘tartışmalı isim’ Aytaç Çaluda’yı veto etti, bu kararını Başbakan Tatar’a da bildirdi.

Bunun üzerine yeniden Saray’a gelen Tatar yeni bir kabine listesi sundu. Sabah saatlerinde görevden alınacağı belirtilen Faiz Sucuoğlu kabinede kaldı.

Soruşturması bulunan Çaluda krizi

Özel jet skandalı sonrasında yaşanan hükümet krizi sabah saatlerinde, iki bakanın görevden alınması ile sonuçlanmış bu kez yeni bir kriz çıkmıştı.

Başbakan Ersin Tatar’ın yeni kabineye “dokunulmazlığı kaldırılan ve hakkında soruşturma bulunan” Aytaç Çaluda’yı dahil etmesi “veto”ya neden olmuştu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sabah saatlerinde yeni Turizm Bakanı olarak Kutlu Evren, Çalışma Bakanı olarak da Aytaç Çaluda ismi bildirilmişti.

Başsavcı ile de görüşen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, ‘tartışmalı isim’ Aytaç Çaluda’yı veto ettiği, bu kararını Başbakan Tatar’a da bildirmişti.