Umut taciri ‘borç için’ dedi, itiraf etti: 15 bin TL alacaktım!

On Suriyeli göçmeni Tır araç ile ülkeye sokmaya çalışırken yakalanan 45 yaşındaki V.B suçüstü yakalanırken, suç ortağı olduğu belirtilen 28 yaşındaki A.S ise çalıştığı işyerinde tespit edilerek tutuklandı. İki zanlı dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyi aktaran polis memuru Ömer Yavuz, 13 Temmuz saat 09. 00 sıralarında Girne Turizm Limanında zanlı V.B’nin yönetimindeki Tır dorsesi içerisinde on Suriye uyruklu şahsı yetkili makamdan izinsiz olarak KKTC’ye giriş yapmaya çalıştığı sırada tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının tutuklandığını, meseleyle ilgili olarak yürütülen soruşturmada, bağlantısı bulunan A.S’nin de tutuklandığını aktardı. Yavuz, zanlı V.B’nin ifadesinde borç batağında olduğunu, şeytana uyduğunu, bu iş karşılığında 15 bin TL alacağını, zanlı A.S’nin de kendilerine 500 TL karşılığında yardım edeceğini itiraf ettiğini anlattı. Sağlamın da tutuklandığını, ifadesinde anlaştıklarını kabul ettiklerini ancak karşılamaya gitmeyeceğini söylediğini kaydeden polis, iki zanlı hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün tutukluluk talep etti.

Yargıç, her iki zanlının da 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.