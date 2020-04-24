Umut olması beklenen ilaç başarısız oldu

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) yanlışlıkla yayımladığı bir belgede, Coronavirüs tedavisi için umut olabileceği düşünülen "remdesivir" adlı antiviral ilacın ilk tam kapasiteli klinik denemelerinin başarısızlıkla sonuçlandığı bildirildi.

Raporda Çin'de 237 hastayla yapılan denemede ilacın hastalara faydası olmadığı ve kan dolaşımı sistemindeki patojenlerin varlığını azaltmadığı belirtildi.

İlacın üreticisi Amerikan Gilead Sciences şirketi ise çalışmanın sonuçlarının yanlış aktarıldığını savundu.

"Klinik ve virolojik faydası görülmedi"

Denemeyle ilgili rapor, WHO'nun kamuya açık klinik denemeler veri tabanında yayımlandı. Örgüt, bir süre sonra yanlışlıkla yayımlandığını söylediği raporu kaldırdı.

Testler sırasında 159 hastaya remdesivir, 79 hastaya da plasebo verildi.

Bir ay sonra ilacın verildiği hastaların yüzde 13,9'u hayatını kaybetti. Plasebo verilen hastaların ise yüzde 12,8'inin öldüğü belirtildi.

Raporda "Remdesivirin klinik ve virolojik bir faydası görülmedi" denildi.

Belgelerde 18 hastada yan etkiler nedeniyle denemenin erken sonlandırıldığı belirtiliyor.

Gilead ise Afrika'da Ebola salgınında da denenen ve başarısız olan ilaçla ilgili denemenin sonuçlarının yanlış yansıtıldığını, remdesivir'in hafif belirtiler gösteren hastalarda faydalı olabileceğini savundu.

Gilead Sözcüsü, düşük katılım nedeniyle denemenin erken sonlandırıldığını, bu nedenle sonuçların istatistiksel açıdan anlamlı olmadığını söyledi.

Sözcü, devam eden diğer denemelerin ilaçla ilgili daha net bir tablo ortaya koyabileceğini belirtti.

Çin'deki denemenin başarısız olduğunun açığa çıkmasından sonra Gilead hisseleri, ABD hisse senedi piyasalarındaki üç ana endekste de değer kaybetti.