Umut kartları serisine iki yeni kart

Kemal Saraçoğlu Vakfı ilk kez yılbaşı hediyesi niteliğinde ürettiği umut kartları serisine, özel günlerle birlikte şimdi de bağışçıların sevdiklerine “Doğum Günü” kutlaması ve “Geçmiş Olsun” dileklerini iletebileceği kartlarını da ekledi.

Kemal Saraçoğlu Vakfı tarafından yapılan açıklamada, “isteyenlerin 25TL’lik bağış karşılığında sevdiklerine hediye edebileceği A5 boyutundaki umut kartlarıyla kanser sürecindeki çocuk ve ailelerine kucak dolusu bir mutluluk armağan edilebileceği” vurgulandı.

Tüm ürün satışlarının Kemal Saraçoğlu Vakfı’ndan ve online alışveriş sitesi “nesdersan.com” adresinden yapılabileceği hatırlatıldı.

Umut Kartı ile ilgili daha fazla bilgi için +90 (392) 227 0616 -17 ve +90 (542) 850 8700 numaralı telefonlardan ve vakfın sosyal medya hesaplarından vakıf yetkililerine ulaşabilecek veya Atatürk Caddesi, No: 20 Lefkoşa Mahkemeler Karşısında bulunan vakıf binasından ürünlere erişim sağlanabilecek.