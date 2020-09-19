İki anket çalışması peşi sıra düştü e-mail hesabıma, 500’er kişi ile telefonda görüşülerek yapılmış iki çalışma. Bir tanesi Göç, Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi (CMIRS)’un 3 ayda bir düzenli olarak yaptığı Kıbrıslı Türklerin siyasi, sosyal ve bireysel özgüveni ile mutluluk algısını ölçen çalışma, diğeri ise LSE (London School of Economics) tarafından üniversiteler aracılığı ile yaptırılan, Kıbrıs Türk ayağı yorumlarını Keele Üniversitesi’nden Hüseyin Çakal’ın yaptığı ‘umut’ çalışması. Sonuçlar ilginç, umut verici ve tamamlayıcı.

Ağustos ayında gerçekleştirilen LSE Anketi çalışmaya katılan Kıbrıslı Türklerin %53.8’in kendini ‘tamamen umutsuz’ tanımladığını belirtmiş. Eylül ayında yapılan CMIRS anketi katılımcıları ise 88.26% oranında ‘ülkede işlerin yanlış bir yönde gittiğini’ belirtmiş.

Türk lirasının değer kaybetmesi, Pandemi’nin yarattığı ekonomik hasar, UBP-HP Hükümeti’nin Pandemi yönetiminde tam anlamı ile çuvallamış olması ve Doğu Akdeniz’den yükselen savaş tamtamları, CMIRS’in düzenli olarak ölçtüğü mutluluk oranlarında ciddi bir düşüşe işaret ediyor. Sonuçlar, Nisan ayında 10 üzerinden 5.20, Mayıs ayında 5.64, Haziranda ise 6.71 olan Kıbrıslı Türklerin mutluluk ortalamasının Eylül ayında 5.95’e gerilediğini gösteriyor. Yine de geçer not alıyor mutluluk oranımız e umut da yok değil!

Her iki ankette de yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de yer verilmiş. Ağustos ayında sandığa gitmeyeceğim diyenlerin oranı %13 iken, Eylül ayındaki CMIRS anketinde bu oran %16’ya çıkıyor. Bu artışta ikinci dalgasını ‘ithal ettiğimiz’ Pandeminin etkisi olduğunu düşünüyorum.

Sonuçlar benzer oranlarda, LSE anketi Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın oy oranını %26 olarak tahmin ederken, CMIRS anketi %24’e işaret ediyor. İkinci sıraya her iki ankette de Başbakan Ersin Tatar yerleşirken (sırasıyla %17 ve %11), ana muhalefet lideri Tufan Erhürman sırasıyla %12, %9 oranları ile üçüncü sırayı alıyor.

İki anket arasında her ne kadar direk bir karşılaştırma mümkün olmasa da CMIRS anketi Başbakan Ersin Tatar ile ana muhalefet lideri Tufan Erhürman arasındaki azalan farkı açıklıyor:

“Katılımcıların yarısı hükümete güvenmediğini belirtirken, Koronavirüs ile mücadelede %78’i Hükümeti başarısız bulduğunu belirtmiştir.”

LSE Anketi Kıbrıslı Türklerin %62’sinin “siyasi durumu değiştirmek için yapacağımız bir şeyler vardır’ yönünde düşündüğünü belirtiyor ve Türkiye’den yükselen ‘Akıncı’yı seçtirmemek için elimizden geleni yapacağız’ nidalarına Kıbrıslı Türkler rakamlar ile ‘Cevap Akıncı’ diyor.