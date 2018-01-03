Ümra Kuyumculuk ve Gunna İletişim’de hırsızlık!

Güzelyurt’ta dün akşam Ümra Kuyumculuk ve Gunna İletişim isimli işyerlerine hırsız girdi.

Kimliği henüz tespit edilemeyen kişi veya kişiler ilk tespitlere göre Ümra Kuyumculuk’tan kol saati ve çakmak, Gunna İletişim’den ise telefon çaldı.

"Olayı sabah farkettik"

Ümit Bolçocuk direktörlüğündeki Ümra Kuyumculuk ltd. çalışanı olan Şerife Bolçocuk,olay sonrası YENİDÜZEN'e konuştu.

Yaşanan hırsızlık olayını sabah fark ettiklerini belirten Bolçocuk,"Bunu yapanlar birden fazla kişiydi. Sabah komşu görmüş, gelir gelmez bizi uyardı, öyle fark ettik, hemen polisi aradık. Nisan ayında açıldı, çok yeni bir işletmeyiz. Altın falan çalınmadı, orjinal saatler çalındı..." dedi.

Bolçocuk, yeni bir işletme olduklarını bu nedenle de işyerinde alarm sistemi ve güvenlik kamerasının yer almadığını sözlerine ekledi.

Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor. Polis hırsızları arıyor.

İşte Güzelyurt'ta Gunna İletişim'te meydana gelen hırsızlığı kamera görüntüleri

Yaklaşık 65 bin TL değerinde telefon çalındığını ifade eden işletme sahibi Süleyman Güde, zararının büyük olduğunu belirtti.

Fotoğraflar Fehime Alasya