Ümmet Özcan fırtınası

Cage Club, dünyaca ünlü isimleri hayranları ile buluşturma devam ediyor. En büyük festivallerin aranılan isimleri arasında ilk sıralarda yer alan Ümmet Özcan, Cuma akşamı Cage Wonderland sahnesinde binlerce kişiye performans sergiledi. Müzik üretim makinesi olarak bilinen ve Armin Van Buuren, Tiesto, Calvin Harris, Dimitri Vegas&like Mike ile Hardwell ile birlikte çalışan Türk asıllı Hollandalı DJ&Prodüktör Ümmet Özcan, 3 binden fazla eğlence severin akın ettiği gecede çaldığı setlerle Girne'yi yerinden oynattı.