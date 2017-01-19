



Ressam-Şair Ümit İnatçı’nın ilk roman denemesi “Kuyu/İç ve Hiç” ile “Nerdeyse Hiç” adlı şiir kitabı yayımlandı.



Kıbrıs Kültürel ve Bilimsel Araştırmalar Enstitüsü’nden yapılan açıklamaya göre, “Kuyu/İç ve Hiç” İnatçı’nın iki öykü kitabının ardından ilk roman denemesi; “Nerdeyse Hiç” ise 13’üncü şiir kitabı oldu.



Kuyu/İç ve Hiç romanında varoluşçu yaklaşımların oldukça belirgin olduğu ve betimleme ve imgesel temsil anlatım dilinin kullanıldığı belirtildi.



İnatçı’nın yakın geçmişin birden çok gerçek hikayesini tek akslı bir kurgu içinde birleştirerek ortaya çıkardığı yapıtında, şiirsel bezemelerle deneysel bir karakter kazandığı kaydedildi.



Ümit İnatçı’nın inanç ve adanma arasında kendi neslini çürümenin eşiğine getiren insanoğluna bir sitem niteliğinde olan şiir kitabında ise bireyin kendi ve toplumla olan ilişkilerindeki zihinsel salınmalarını gerçeküstücü imgelerle anlattığı ifade edildi.



İnatçı’nın aynı zamanda sanat ve yayın yönetmeni olduğu Kıbrıs Kültürel ve Bilimsel Araştırmalar Enstitüsü Kültür Sanat Yayınları altında çıkan kitaplardan elde edilecek gelirin enstitünün araştırma ve yayın alanlarında kullanılacağı da bildirildi.