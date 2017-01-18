Ümit Genç, Dumlupınar’da kaldı

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Dumlupınar forması giyen Ümit Genç geleceği konusunda kararını verdi. 23 yaşındaki futbolcu Türkiye Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Çorluspor ile anlaşmasına rağmen, bu ekibin teklifini reddetti ve Dumlupınar’da kalma kararı aldı. Ümit Genç’in kulübü Dumlupınar’ı ikinci devredeki zorlu periyotta yarı yolda bırakmak istemediği ve ikinci devrede de takımda kalıp takımının hedeflerine ulaşmasına katkı koymak için mücadele etmek istediğini kulüp yöneticilerine bildirdiği öğrenildi. Başarılı futbolcunun yarın Dumlupınar’ın Antalya kampına katılacağı belirtildi.