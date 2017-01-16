Ümit Genç Çorlu’ya imza atıyor

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Dumlupınar forması giyen Ümit Genç, Çorluspor 1947’nin antrenmanlarına çıktı. Türkiye Bölgesel Amatör Lig (BAL) 12’nci grupta yer alan ve zirvenin 3 puan gerisinde ikinci sırada bulunan Çorluspor tarafından denenen Ümit Genç’in performansının beğenildiği ve yarın imza atacağı öğrenildi. Genç futbolcu eşyalarını almak için Kıbrıs’a döndüğü ve yarın sabah Çorlu'ya gideceği öğrenildi. Ümit Genç ligin ilk yarısında Dumlupınar forması ile iki gol atma başarısı göstermişti.