Ümit Ali Esinler retrospektif fotoğraf sergisi izleyici ile buluştu            

Mustafa Erkan

Ümit Ali Esinler retrospektif fotoğraf sergisi açılışı ve kitap tanıtımı geçtiğimiz hafta açılış kokteyilli gerçekleştirildi. DAÜ Akademik Yıl açılış etkinlikleri çerçevesinde gerçekleşen Ümit Ali Esinler Retrospektif sergisinin açılışı, DAÜ-Kam Başkanı Prof. Dr. Naciye Doratlı, fotoğraf sanatçısı Ümit Ali Esinler, kitap yazarları ve sergi küratörü Kadir Kaba ile Zehra Şonya’nın kısa konuşmalarıyla yapıldı. Lefkoşa Surlariçi Sol Sergi Salonu’nda gerçekleşen etkinliğe sanatseverler ve halk büyük ilgi gösterdi.

İmza mutluluğu

Kıbrıs Türk Fotoğraf Tarihi'nin bir bölümünü kayıt altına alan ‘Ümit Ali Esinler’ kitabını, sergi kuratörü fotoğraf sanatçısı Kadir Kaba ile DAÜ – KAM Görsel Sanatlar Proje Koordinatörü ve sergi kuratörü Zehra Şonya hazırladı. Sergi ve kitap basımını DAÜ-Kıbrıs Araştırmaları Merkezi hayata geçirdi. Tanıtım - söyleşi gecesinde, Esinler’in 1940’lı yıllardan günümüze kadar gelen sürede çektiği, sergi ve kitapta oluşan fotoğraflarla ilgili bilgileri katılımcılarla paylaştı. Esinler, kendi kitabını gece sonuna kadar kitapseverlere imzalamanın mutluluğunu yaşadı.

Fotoğraf yolculuğu

DAÜ-KAM Yayını olarak hayat bulan ‘Ümit Ali Esinler’ kitabında önsöz şöyle oldu; “Ümit Ali Esinler, Kıbrıs Tür Fotoğrafı’nın, isminden en çok söz ettiren fotoğraf sanatçılarından biri. 1940 yılında 8 yaşında bir çocukken İngiliz komşusu tarafından fotoğraf makinesi hediye edilene kadar yüreğinin derinlerinde saklı olan fotoğraf ve sanat tutkusunu nerden bilebilirdi ki. Kıbrıs Türk Fotoğrafı’nın bu dev isminin yolculuğu o gün başladı. Özengen bir ruhla başlayan bu yolculuk 1950’lerde sanat anlayışı temelinde stüdyo fotoğrafçılığına evrilir. Ve giderek profesyonelleşir. ”

Bakış

Ümit Ali Esinler, sanatında olduğu gibi yaşamında da mütevaziliği ve alçak gönüllülüğü ile dikkat çeken, çığırtkan olmayan ama nitelik açısından yüksek doyurucu, paylaşımcı, bildiği yolda ilerleyen ve fotoğraf adına kendi içinde savaş veren bir kimliğe sahip. Işığa olan tutkusu siyah beyaz fotoğraflardaki başarısının kaynağını sunarken, porte çalışmalarında yakaladığı kimlik çözümlemeleri içerik açısından da özneyi nasıl özümsediğinin ipuçlarını vermektedir. Sosyal ve politik olaylara bakışını fotoğraflarına da yansıtmaktan durmayan Esinler, eleştiri ve ironi kavramlarını da sanatına katmıştır.

Kaynak: DAÜ 2019-2020 Akademik Yılı’na sanatla başlıyor.

