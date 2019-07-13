“Umarın bir bütün olarak hedefe ulaşırız”

Mesarya Spor Kulübü’nün dikkat çeken transferlerinden İbrahim Çıdamlı, YENİDÜZEN’e konuştu

Halit Dağ

Bu sezon Süper Lig hedefi ile K-Pet Birinci Lig’de mücadele edecek olan Mesarya Spor Kulübü, transfer döneminde yaptığı takviyelerle adından söz ettirdi. Sarı kırmızılı ekibin Yenicami’den transfer ettiği İbrahim Çıdamlı, bir bütün olarak hedeflenen başarıya ulaşmak istediklerini belirtti.

Mesarya Spor Kulübü’nde güzel bir oluşum ve hedef olduğunu belirten İbrahim Çıdamlı, takımın başına getirilen Nazım Aktunç ile görüştükten sonra kararını verdiğini ve Mesarya’yı tercih ettiğini ifade etti.

Yönetimin yaptığı transferlerden hedefin Süper Lig olduğunun ortada olduğunu belirten Çıdamlı, “Umarım bir bütün olup çok iyi bir hazırlık dönemi geçirerek yıl sonunda hedeflenen başarıya ulaşırız” açıklamasını yaptı.