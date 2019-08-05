Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, 9 Ağustos'ta gerçekleşecek olan liderler görüşmesinde Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis'in hedefiyle ilgili olarak, Kıbrıs Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromou’nun yaptığı açıklamasına değindi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erhürman, Prodromos Prodrumu'nun, Nikos Anastasiadis'in 9 Ağustos'taki hedefinin "müzakerelerin yeniden başlamasına katkıda bulunacak şartların oluşturulması" olduğunu söylediğini belirterek, “Hedef gerçekten buysa, aslında katkı sağlayacak temel şartlar çok açık. Siyasi eşitlikle ilgili anlamsız tartışmalara bir an önce son vermek ve sonuç odaklı, ucu açık olmayan bir müzakere metodolojisini kabul etmek” dedi. Erhürman, “Umarım zamana oynama çabası değil, akıl öne çıkar...” ifadelerini kullandı.

Erhürman'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptı paylaşım şöyle:

"Sn. Prodromu, Sn. Anastasiadis'in 9 Ağustos'taki hedefinin "müzakerelerin yeniden başlamasına katkıda bulunacak şartların oluşturulması" olduğunu söylemiş. Hedef gerçekten buysa, aslında katkı sağlayacak temel şartlar çok açık. Siyasi eşitlikle ilgili anlamsız tartışmalara bir an önce son vermek ve sonuç odaklı, ucu açık olmayan bir müzakere metodolojisini kabul etmek. Umarım zamana oynama çabası değil, akıl öne çıkar..."