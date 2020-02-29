“Umarım Sağlık Bakanlığı bu saatten sonra çıkıp sadece bir özür dileyip baş sağlığında bulunup bizi geçiştirmez”

Yangın sırasında tahliye edilirken hayatını kaybeden Pınarlı sakini 74 yaşındaki koah hastası Asım Uyguroğlu ve Lefkoşalı 62 yaşındaki Erdoğan Kalaycılar, geride gözü yaşlı sevenlerini bıraktı.

Hayatını kaybedenlerin ölüm nedenlerine ilişkin açıklama yapan YDÜ Hastanesi Başhekimi Müfit Cemal Yenen, “Yanarak ölmediler, yoğun bakım destekleri kesilince sıkıntı yaşadılar diye düşünüyoruz” derken, 62 yaşındaki Erdoğan Kalaycılar’ın aile yakınları isyan etti:

“Umarım Sağlık Bakanlığı bu saten sonra çıkıp sadece bir özür dileyip baş sağlığında bulunup bizi geçiştirmez”

Kalaycılar Pazar, Uyguroğlu Cumartesi defnedilecek

Yaşamını yitiren Erdoğan Kalaycılar’ın Pazar günü öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’na defnedileceği, Asım Uyguroğlu’nun ise bugün öle namazının ardından Pınarlı Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

“Şimdi 6 yaşındaki bu çocuğa ne diyeceğiz?”

Yangın sırasında Yakın Doğu Hastanesi’ne tahliye edilen ve birkaç saat sonra ölüm haberi duyurulan 62 yaşındaki Erdoğan Kalaycılar’ın aile yakınları isyan etti. YENİDÜZEN’e konuşan aile, kendilerine hiçbir açıklama yapılmadığını ifade ederek, “Sağlık Bakanlığı bu saatten sonra çıkıp sadece bir özür dileyip ya da baş sağlığında bulunup bizi geçiştirmeyecek? En azından doktorları çıkıp bize bu durumu açıklasın” dedi.

Aile yakınları, Kalaycılar’ın yangın veya dumandan etkilendiğini bu yüzden hayatını kaybettiğini düşündüğünü dile getirdi.

Kamu İş Sendikası, 26 Şubat tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan Kalaycılar için acil kan arandığını paylaşmış, yardım çağrısında bulunmuştu.

6 yaşında bir kız çocuk babası olan 62 yaşındaki Erdoğan Kalaycılar’ın Lefkoşalı olduğu ve sağlık sorunları nedeniyle uzun zamandır çalışamadığı öğrenildi.

Aile yakınları, Kalaycılar’ın Pazar günü öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’na defnedileceğini belirtti.

Önceki gün ameliyat oldu, iyiydi…

YENİDÜZEN’e konuşan Erdoğan Kalaycılar’ın aile yakını, şeker hastalığı, ayak parmağının morarması, böbreklerinin ilaçlardan etkilenmesi ve kalp ritmi bozukluğu gibi rahatsızlıkları bulunduğunu ve önceki gün ameliyat olduğunu anlattı.

Ameliyatın ardından doktorların aileye yaptığı açıklamada Kalaycılar’ın durumunun iyi olduğunu ve onu görebileceklerin belirtirken, onu gördüklerini, konuştuklarını, iyi olduğunu anlattılar.

“En azından doktorları çıkıp bize bu durumu açıklasın”

Yaşananları gözyaşları içinde anlatan aile yakınları, özetle şunları dile getirdi:

“Her şey iyi geçti, sabah yangın çıktığı zaman yoğun bakım ünitesindeydi. Büyük bir yangında, bizce oradan etkilendi. Yangın sonrası YDÜ’ye sevk edildi, orada da doktor bize iyi olduğunu, merak etmememiz gerektiğini dile getirdi. Bir, iki saat sonra bize hayatını kaybettiklerini söylediler. Hala (saat 17.00 itibariyle) hiç kimse bir açıklama yapmadı. Dumandan etkilendi sanırım ama hiç bir şey açıklamadılar. Ameliyatı başarılıydı, çıktı ve dün akşam bizimle konuştu, ne olacak ki sabahına hayatını kaybetti? Tabi ki dumandan, yangından etkilendi, mutlaka böyle bir şey oldu…

Sağlık Bakanlığı bu saten sonra çıkıp sadece bir özür dileyip ya da baş sağlığında bulunup bizi geçiştirmeyecek? En azından doktorları çıkıp bize bu durumu açıklasın. 6 yaşında bir kız çocuğu var ve ‘babam nerede?’ diye soruyor, şimdi bu çocuğa ne diyeceğiz?”

YDÜ Hastanesi Başhekimi Müfit Cemal Yenen:

“Yanarak ölmediler, yoğun bakım destekleri kesilince sıkıntı yaşadılar diye düşünüyoruz”

Hayatını kaybeden hastaların ölüm nedenine ilişkin YENİDÜZEN’e konuşan YDÜ Hastanesi Başhekimi Müfit Cemal Yenen, Asım Uyguroğlu ve Erdoğan Kalaycılar’ın yanarak ölmediğini ifade etti.

Yenen, her iki hastanın da yoğun bakım desteğini kısa süre de olsa almamalarına bağlı yaşamını kaybetmiş olabileceğini dile getirdi.

Yenen, “Yoğun bakım desteği ile ilgili sıkıntıları oldu, sevk sırasında bir süre kesilen yoğun bakım destekleri nedeniyle olabileceğini tahmin ediyoruz.” dedi.

74 yaşındaki koah hastası Asım Uyguroğlu için tüm çabalar fayda etmedi…

“45 dakika uğraştılar…”

Yangın sırasında Yoğun Bakım Servisi'nde yatılı tedavi gören ve tahliye olduğu sırada yaşamını yitiren 74 yaşındaki koah hastası Asım Uyguroğlu da tahliye edildiği Yakın Doğu Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Uyguroğlu’nun ölümü başta ailesi ve çocuklarını olmak üzere pek çok sevenini yasa boğdu, ülke genelinde büyük bir etki yarattı.

Polis Teşkilatı, Olay Yeri İnceleme Ekibinde görev yapan Polis memuru Halil Uyguroğlu’nun babası olan Asım Uyguroğlu Pınarlı köyünün sevilen isimlerindendi.

İki kızı ve bir de oğlu olan Uyguroğlu’nun 21 Şubat'tan beridir hastanede tedavi gördüğü öğrenilirken, yoğun bakımda tutulduğu öğrenildi.

Yangını haberini alan çocuklarının, baba Asım Uyguroğlu için seferber olduğu, dağılarak onu özel hastanelerde aradığı ifade edildi. Kolan ve Onkoloji Hastanesine bakan kardeşler, babalarını YDÜ Hastanesi’nde buldu.

Uyguroğlu’nun YDÜ Hastanesi’nde 45 dakika boyunca hayata tutunması için uğraş verildiği fakat cevap alınamadığı ifade edildi.

Edinilen bilgide aileye yangınla ilgili de herhangi bir açıklama yapılmadığı kaydedildi.

Son yolculuğuna uğurlanacak…

Ölümüyle ailesini yasa boğan Asım Uyguroğlu’nun bugün öle namazının ardından Pınarlı Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.