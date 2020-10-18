"Umarım katılım oranı artar"

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik oyunu kullandı.

Şehit Tuncer İlkokulu 138 numaralı sandıkta saat 12.00’de oyunu kullanan Şefik, seçimlerin Kıbrıs Türk halkına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Şefik, saat 11.00 itibarıyla seçime katılımın yüzde 13.51 olduğuna dikkat çekerek, vakit ilerledikçe sandığa katılımın artmasını diledi.

Seçimin ikinci turunda daha fazla seçmeninin sandığa giderek, oy kullanacağına inanç belirten Şefik, şu ana kadar birkaç fotoğraf çekme olayı yaşandığını, İlçe seçim kurullarının polise olayı intikal ettirdiğini kaydetti.

Şefik, suç oluştuğu takdirde, suçu takip edenin polis olduğunu belirterek, Yüksel Seçim Kurulu’nun kendi özel polis birimi olmadığını hatırlattı.

Şefik, bilgisine gelen başka bir olay olmadığını sözlerine ekledi.