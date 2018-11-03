“Umarım çıkışımızı sürdürürüz”

Hüseyin Kıral

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Lefke’nin golcü futbolcusu Kasım Tağman, “Umarım Yenicami karşılaşması ile çıkışımızı sürdürürüz” dedi.

Geçtiğimiz hafta takımının Çetinkaya’yı 5-2 mağlup ettiği karşılaşmada 3 gole imza atan Tağman, geçtiğimiz yıldan kalan cezası nedeni ile ligin ilk iki haftasında forma giyemediğini, üçüncü haftada yavaş yavaş takıma girmeye başladığını belirtti. Çetinkaya karşılaşması ile ilgili olarak “Bizim için güzel bir maç oldu. Ben de 3 gol attım. Bundan dolayı çok sevinçliyim. Gol atmaktan ziyade kazandığımız için çok mutluyum” diyen Tağman, “Umarım ilerleyen haftalarda daha iyi olacağız. Takımımız iyi. Kötü bir Girne Halk Evi mağlubiyeti aldık. Çetinkaya maçı ile onun telafisini yaptık. İnşallah Yenicami maçı ile çıkışımıza devam ederiz” ifadelerini kullandı