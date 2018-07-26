"Uluslararası Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu" Eylül'de

Çatalköy Belediyesi tarafından ikincisi bu yıl düzenlenecek Uluslararası Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu 3-14 Eylül’de yapılıyor.

Sempozyumla ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu “Çatalköy bir dünya markası olacak” dedi.



Çatalköy Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, bu yıl 3-14 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek sempozyumla ilgili basın toplantısına Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, Kültür ve Sanat Koordinatörü Derman Atik, Vounous Pişmiş Toprak Sempozyum koordinatörü seramik sanatçısı Rauf Ersenal, Belediye meclis üyeleri ve seramik sanatçıları katıldı.



Sempozyumla beldede 5 bin yıl önce kurulan Vounous Nekropolü’nden çıkan ancak yurt dışına kaçırılan eserlerin replikalarına hayat verilerek bu eserlerin ait oldukları topraklarda sergilenmesi ve Vounous Nekropol alanının ülke turizmi ve tanıtımına katkı sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesi hedefleniyor.



Sempozyum bu yıl, KKTC, Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Tunus, Letonya, Slovakya, Amerika Birleşik Devletleri ve İrlanda’dan 80’i aşkın profesyonel ve amatör seramik sanatçıları, akademisyen ve arkeologların katılımıyla gerçekleşecek.



“BELEDİYE OLARAK BU GİBİ PROJELERE BÜYÜK DESTEK VERİYORUZ”



Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, Çatalköy Belediye Meclisi’nin aldığı kararla düzenlenen Uluslararası Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu’yla 5 bin yılık tarihin yeniden canlandırıldığını vurgulayarak, amaçlarının Vounous Nekropolü’nün bulunduğu alanın ülke turizmi tanıtımı ve kültür sanat yaşamına yıl boyunca hizmet verebileceği kalıcı ve profesyonel bir projeyi hayata geçirmek olduğunu kaydetti.



Hulusioğlu, “Umarız ki devletimiz de bu gibi konularda ciddi politikalar üretir, belediye ve sivil toplum örgütlerinin hayat verdiği bu gibi projelere ciddi şekilde katkı koyar” diye konuştu.



ERSENAL: “ULUSLARARASI ANLAMDA ÇOK BÜYÜK BİR TALEP VAR”



Uluslararası Vounos Pişmiş Toprak Sempozyumu Başkanı Rauf Ersenal, sempozyumun ülke tarihi ve kültürü için büyük önem taşıdığını vurguladı.



Ülkenin tanıtımının sadece deniz, kum, kumarhanelerle yapılmaması, kültürel varlıklarının da ön plana çıkarılması gerektiğini kaydeden Ersenal, Çatalköy Belediyesi katkılarıyla gerçekleşen Vounous Projesi’nin, ülkeyi farklı bir ivmeyle tanıtacak ve diğer bölgelere de örnek olacak bir organizasyon haline geldiğini ifade etti.



Organizasyona uluslararası anlamda çok büyük talep olduğunu dile getiren Ersenal, sempozyumun, dünya çapında önemli sanatçı, akademisyen ve arkeologların katılımıyla gerçekleşeceğini anlattı.



ATİK: “ÇATALKÖY VE ÜLKE TANITIMI AÇISINDAN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR”



Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu Proje Koordinatörü Derman Atik de, sempozyumla, hafızalardan kaybolma aşamasına gelen Vounous’un dünyada yeniden tanınmaya başladığını kaydetti.



Atik, projenin, Çatalköy ve ülke tanıtımı açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.