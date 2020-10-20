“Uluslararası konferans bir an önce toplanmalı”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e inisiyatif alıp uluslararası konferansın toplanmasını sağlaması için çağrı yaptı.

Yazılı açıklama yapan İzcan, AKP hükümetini eleştirerek, yapılması gerekenin, uluslararası Kıbrıs konferansının bir an önce toplanması ve belirsizliğin giderilmesi olduğunu söyledi.

Statükonun, nihai taksim hedefine doğru kaydığını savunan İzcan, bunun önlenmesinin, BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde görüşme sürecinin sürdürülmesi ile mümkün olduğunu söyledi.

“BKP, iki toplumlu iki bölgeli federal çözümü tek çıkış yolu olarak görmektedir” diyen BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, uluslararası toplumu, Kıbrıs’ta yaşananları yakından izleyip taraf olmaya çağırdı.