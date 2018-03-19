Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Kültür Dairesi himayesinde, Etkileşimli Drama Derneği’nin işbirliği ve Girne Belediyesi ile Deniz Plaza’nın katkılarıyla düzenlenen IV. Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması Sergisi açıldı.

Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Proje Koordinatörlüğü ile Küratörlüğünü İpek Denizli Karagöz’ün üstlendiği etkinlik Cuma günü İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda açıldı. Sergi 24 Mart’a kadar gezilebilecek.

Sergide, IV. Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması’na onur konuğu olarak katılan sanatçılardan İnci Kansu ve Nilgün Güney ile resim ve seramik sanatçıları Fatma Özok, İpek Denizli Karagöz, Sevcan Çerkez, Semra Bayhanlı, Heidi Trautmann ve Kültür Dairesi Güzel Sanatlar Görevlisi Bedia Kale’nin eserleri yer alıyor. Sergide, KKTC’li sanatçıların yanı sıra, Türkiye’den Prof. Dr. Serap Yangın Buyurgan, Prof. Dr. Zeliha Akçaoğlu, Doç. Sezin Türk Kaya, Hülya Atakan, Fas’tan Rachida Jnaini, Rusya’dan Elena Berezina ve Başkurdistan’dan Cornelia Margan’ın etkinlik süresince yaptıkları eserleri sergileniyor.

Toplamda 30 eserin yer aldığı serginin açılışına, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Asım İdris, Kültür Dairesi Müdürü Nilay Tunçalp Kaya, Etkileşimli Drama Derneği Başkan ve üyeleri ile sanatçılar ve sanatseverler katıldı.

ÖZYİĞİT

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit açılışta yaptığı açıklamada, toplumlararası ve toplumsal barışın sağlanabilmesi için toplumumuz içerisindeki dinamiklerin ve farklılıkların kültürel kaynaşmasına katkı konulması gerektiğini belirtti.

Özyiğit, bu inanç ve değerler doğrultusunda dünyada kalıcı bir barış ortamının yaratılması ve kültürlerin kaynaşması adına sanatın ve sanatsal faaliyetlerin önemine dikkati çekti. Konuşmasında herkesin sanatçı olamayacağının altını da çizen Özyiğit, bu anlamda da Kültür Bakanlığı olarak sorumluluklarının daha da arttığını ifade edip sorumluluklarının bilincinde olduklarını belirtti.

Özyiğit, etkinlik kapsamında yurt dışından gelen sanatçılarla ülke sanatçılarının bir arada çalışarak meydana getirdikleri güzel eserlerin yer aldığı sergiye ve etkinliğe emeği geçen herkese ve tüm sanatçılara teşekkür etti.

İDRİS

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Asım İdris de, gelecek nesilleri çağdaş bir toplum içerisinde yetiştirilebilmek için göreve geldiklerini söyleyerek, sanatla, bilimle ve kültürle geleceğin daha aydınlık olacağına dikkat çekti. İdris, ülke sanatı ve kültürüne katkı koymaya devam edeceklerini belirtti.

GÜNGÖRDÜ

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de konuşmasında, sanat üretilen yerde dünyaya barış temasının yayıldığını ifade ederek, sanatın olduğu yerde savaş olmaz vurgusu yaptı.

Güngördü, Girne Belediyesi’nin sanata ve sanatçıya inanan bir belediye olduğunu ve organizasyona katılan sanatçıların meydana getirdikleri eserlerle ışık yayacaklarını ifade etti.

KAYA

Kültür Dairesi Müdürü Nilay Tunçalp Kaya ise, Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması’nın dördüncüsünü gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Kültür Dairesi olarak her zaman, gerek maddi gerekse de manevi olarak, tüm sanatçıların yanında olmaya çalıştıklarını ifade eden Kaya, bunu kendilerine görev edindiklerini söyledi.

Kaya, Dairenin himayelerinde gerçekleştirdikleri sanat buluşmasının proje koordinatörü ve küratörü İpek Denizli Karagöz’ün sanat buluşması kapsamında yapılan tüm eserlerin bir müzede toplanarak sergilenmesi hayalini paylaştıklarını ve bunu kendilerine hedef edindiklerini kaydetti.

Kaya, müze hayalleri gerçekleştiği zaman sanat buluşmalarına katılan tüm kadın sanatçıları aileleri ile birlikte KKTC’ye gelerek eserlerini ziyaret etmeleri için davet etti. Kaya sanat buluşmasının gerçekleşmesine katkı koyan herkese teşekkür etti.

KARAGÖZ

Proje Koordinatör ve Küratörü İpek Denizli Karagöz de konuşmasında, sanat buluşması için yola çıktığı ilk günden beri yanında olan Kültür Dairesi ve Girne Belediyesi’ne müteşekkir olduğunu belirtti. Etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen Etkileşimli Drama Derneği’nin üyelerine, etkinliğe katılan sanatçılara ve etkinlikte onur konuğu olarak yer alan Nilgün Güney ile İnci Kansu’ya da teşekkür eden Karagöz, müze hayalini de el birliği ile gerçekleştireceklerine olan inancını dile getirdi.

Etkinlikte, sanatçılar Nilgün Güney ve İnci Kansu’nun da etkinliğe katılmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdikleri konuşmalarının ardından tüm katılımcı ve paydaşlara teşekkür belgeleri verildi.

24 Mart’a kadar mesai saatleri içinde İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda ziyaret edilebilecek olan IV. Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması Sergisi, Lefkoşa’nın ardından Girne’ye taşınarak Girne Trafo Sergi Salonu’nda da sergilenecek.