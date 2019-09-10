AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu yaptığı açıklamada Türkiye Dışişleri Bakanı’nın işgal altındaki Mağusa’da Türkiye konsolosluğunun açılacağını ilan etmesini yeni tahrik edici bir hareket olarak AKEL’in kınadığını belirtti.

Stefanu, bunun uluslararası hukuka aykırı yasadışı bir hareket olduğunu, üstelik de referans koşullarında bir sonuca varılması için son gayretlerin ortaya koyulduğu bir anda böylesi bir hareketle Kıbrıs sorununda özlü müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik çabaların sabote edildiğine işaret etti.

Stefanos Stefanu BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarında belirtildiği şekilde siyasi eşitliğin olacağı üzerinde anlaşmaya varılmış olan iki bölgeli iki toplumlu federasyon temelinde özlü müzakerelerin başlaması çabasına iki liderin yoğunlaşması gerektiğini söyledi.

2014 ortak açıklaması, Crans Montana’ya kadar varılan görüş birlikleri ve Guterres Çerçevesi temelinde referans koşullarında anlaşmaya varılmasının zor bir mesele olmaması gerektiğini ifade eden Stefanu, işgalci gücün gündeme getirdiği yeni oldubittileri sadece Kıbrıs’ın ve Kıbrıs halkının kurtuluşunun ve yeniden birleşmesinin önleyebileceğinin altını çizerek bu hedefe ulaşmanın tek yolunun da Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümü için müzakere masasından geçtiğini kaydetti.