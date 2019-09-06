Uluslararası Hipodrom için adım atıldı

Hüseyin ÖZBARIŞCI

KKTC Jokey Kulübü basın toplantısı düzenleyerek uzun zamandan beridir büyük uğraş verdiği Hipodrom projesini basına tanıttı. Sabah saatlerinde gerçekleşen basın toplantısında KKTC Jokey Kulübü yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra KKTC Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan da katıldı.

Ziya: “Büyük bir tesis yaratma peşindeyiz”

Gerçekleşen basın toplantısında konuşan Jokey Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Zeki Ziya, ülkemizde uluslararası standartlara uygun çerçevede içerisinde restoran, hipodrom otel gibi yatırımlar yapmanın peşinde olduklarını söyledi. Ziya; “ülkemizde uluslararası standartlara uygun çerçevede içerisinde restoran, hipodrom otel gibi yatırımlar yapmanın peşindeyiz. Ülkemize ciddi bir proje yapmanın peşindeyiz. Projenin maliyeti 130 milyon Dolar olarak öngörülüyor. Bu konuda uzman uluslararası bir şirketle görüşüyoruz. Bu çerçevede Ekim ayında konuyla ilgili olarak Almanya’da fuara katılacağız. Daha önce de bu konuda Fransa’da toplantılara katılmıştık. Gerçekleşeceğimiz proje ‘Yap – işlet – devret” modeli olacak. Proje tamamlanmasıyla 500 kişilik istihdam da sağlamış olacağız. Ülkemiz için çok iyi ve yararlı bir yatırım olacak” dedi.

“Dilencilik yapacaksak bu işi hiç yapmayalım…”

Zeki Ziya konuşmasında, KKTC Jokey Kulübü olarak ülkemizde bu sporu yapmanın çok zor olduğunu belirterek, “Tarlada at yarıştırıp, yarış yapmak için ondan bundan dilencilik yapacaksak bu işi hiç yapmayalım. Bu yüzden biz bu yola baş koyduk. Projeyi gerçekleştirerek özelde Jokey Kulübü’ne genelde ise ülke sporuna ciddi bir yatırım yapmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Güçar: “İş dünyası ambargolara bakmıyor”

Gerçekleşen basın toplantısında söz alan ve projeyi hayata geçirmeyi üstlenen şirketin sahibi Serdar Güçar da söz alarak proje hakkında konuştu. Güçar; “Dünyada politik konjonktür anlamında Kıbrıs çok sıkıntılı. Kuzey Kıbrıs’ın ambargolar altında olduğu bir gerçek. Ancak bir gerçek daha var ki iş dünyası ambargolara bakmıyor. Yapılacak olan proje önü açık ve karlı bir proje. Kuzey Kıbrıs ile ilgili olarak gelecek için umutluyum” şeklinde konuştu.

Özbilgehan: “Projenin destekçisiyiz”

KKTC Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan ise konuyla ilgili olarak, KKTC Jokey Kulübü ile Spor Dairesi arasındaki protokolü anımsatarak, Jokey Kulübü ile işbirliği içerisinde olduklarını söyledi. Özbilgehan; “KKTC Jokey Kulübü ile daha önce imzalanan protokol gereği kulüp ile işbirliği içerisindeyiz. Yapılacak yatırım son derece heyecan verici bir proje. Bu gibi uluslararası yatırımlar ülkemizin gelişimi için çok önemli. Bu yatırım için hükümet üzerine düşen görevi yapacaktır. Projenin destekçisiyiz” ifadelerini kullandı.