Uluslararası heyecan yaşandı

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu 9-11 Şubat tarihlerinde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Başbakanlık Spor Dairesi’nin katkıları ile düzenlenen turun galibi Slovenya’dan Adria Mobil takımı oldu.

İLK GÜNÜN GALİBİ BOZİC

Yarışın ilk günü Girne Belediyesi önünden start aldı. 99 sporcu ilk etapta Girne - Güzelyalı - Çamlıbel - Kalkanlı – Güzelyurt – Kılıçaslan - Çamlıbel - Güzelyurt - Türkeli ve Lefkoşa güzergâhını takip ederek bitiş çizgisini görürken ilk günün galibi Adria Mobil takımından Jon Bozic oldu.

İKİNCİ GÜNDE TÜRKİYE ŞAMPİYONU İLK SIRADA

Yarışın ikinci günü ise Çatalköy’den start aldı. 93 sporcu, Çatalköy – Esentepe – Kaplıca – Büyükkonuk - İskele - Salamis Harabeleri - Mağusa - Aslanköy - Haspolat – Dikmen - Lefkoşa güzergâhını izleyerek etabı tamamladı. Turun ikinci günkü galibi Torku Şeker Spor takımından yarışan Türkiye Şampiyonu Onur Balkan oldu.

ÜÇÜNCÜ GÜNDE RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Turun üçüncü ve son günü Lefkoşa’da kriteryum yarışının yanı sıra Gran Fondo yarışı ve Telsim Halk Sürüşü organizasyonları yapıldı. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı’nın yanı sıra Başbakan Tufan Erhürman’ın da yer alarak takip ettiği yarışlar renkli görüntülere sahne oldu.

SLOVEN EKİBİ İLK SIRADA

Gün sonunda 3’üncü Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu’nun genel klasmanında Slovenya’dan Adria Mobil takımından Jon Bozic ilk sırada yer alırken, Bozic ödülünü Başbakan Tufan Erhürman’dan aldı. Yarışın en iyi takımlarının da belli olduğu son gün Adria Mobil birinci, Torku Şeker Spor ikinci ve Hollanda’dan Monkey Town takımı üçüncü oldu