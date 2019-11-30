'Uluslararası Gastronomi Fuarı' güneyde açıldı

Lefkoşa’nın güneyinde yer alan Uluslararası Fuar Alanı’nda, “Uluslararası Gastronomia Horeca-2019” fuarı dün öğleden sonra düzenlenen geleneksel seremoni ile kapılarını ziyaretçilere açtı.

Fuar bu hafta sonu 11.00 – 20.00 saatleri arasında halka ve sektör temsilcilerine açık olacak.

Turizm – Otelcilik ve Catering alanında 90 uzman kuruluşun yer aldığı fuara Akdeniz çanağındaki ülke temsilcileri ve İngiltere’den sektörün ünlü şef ve barmenleri yer alıyor.

Fuar kapsamında Pazar günü üniversitelerin gastronomi bölümlerinin katıldığı yarışmalar, sektörel konuları içeren uzmanların sunum yaptığı seminerler, özel eğlence organizasyonları, sektörle ilgili araç gereç ve ürün tanıtımları yapılıyor.

Bu yıl 20 binin üzerinde ziyaretçi hedeflenen fuarda ziyaretçilere inter-aktif tanıtımlar ve ürün ikramları yapılıyor.