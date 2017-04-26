Uluslararası Final Üniversitesi’nde “Algı Yönetimi” konferansı

Uluslararası Final Üniversitesi tarafından, 20 Temmuz Fen Lisesi’nde “Algı Yönetimi” konulu konferans gerçekleştirildi. Üniversite eğitimine hazırlanmakta olan lise üç öğrencilerinin katıldığı konferansta, Uluslararası Final Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cem Birol, algı yönetiminin öğrencilerin tüm yaşamı ve meslek hayatındaki önemine dikkat çekerek önerilerde bulundu. Birol, giriş ve burs sınavı 2 Haziran 2017’de gerçekleştirilecek Uluslararası Final Üniversitesi hakkında öğrencilere bilgiler de aktardı.

“KAYGI’NIN HAYATIMIZDAKİ YERİ BAŞARIMIZI ETKİLİYOR”

Uluslararası Final Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi ve eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cem Birol, öğrencilerin meslek seçerken ve ileriki meslek yaşantılarında algı yönetimi ve strateji oluşturmanın önemli olduğunu belirterek, algı yönetimi konusunu örnekler vererek anlattı. Birol, algı yönetimi ve strateji kurarken önemli olan insanın kendi ilgilisi yeteneği ve değerleri dikkate alarak onun içinden çıkaracağı sentezle mesleğini seçmesi ve yaşam kalitesini oluşturmasıdır. “Algı yönetimi sürecinde karşımıza çıkan önemli noktalardan biri kaygıdır” diyen Birol, kaygının insan hayatında yeterli düzeyde olması gerekliliğine dikkat çekti. Birol, kaygının gereğinden az olmasının insanları gayretsiz kıldığını, fazlasının ise başarılı olmasının önünde bir engel teşkil ettiğine vurguladı.

ALGI YÖNETİMİNİN ÖNEMLİ UNSURLARI

İnsanlarda algı oluşturma sürecinde kullanılan yöntemler hakkında bilgiler de aktaran Birol, bilinçaltına yüklenen mesajların önemine dikkat çekti. Yaşam alanlarının yüklediği önyargıların inşan algılarının oluşması sürecinde önemli bir yeri olduğunu belirten Birol, insanların kararlar almasında dikkat edilmesi gereken bir unsur olduğunu söyledi. Algıyı iyi yönetmek, iyi iletişim kurmak için karşı tarafa verilecek olumlu veya olumsuz mesajların belirleyici oluğunu vurgulayan Birol, olumlu mesajların pekiştirilmesinin algı yönetiminde daha etkili olduğunu belirtti. Öğrencilerin stratejilerini oluştururken planlı olmalarının son derece önemli olduğunu da anlatan Birol, öğrencilerin hedeflerini netleştirdikten sonra davranışlarını oluşturmalarının hayatta başarılı olmalarına yardımcı olacağını söyledi.

BURS VE YERLEŞTİRME SINAVI 2 HAZİRAN’DA

Uluslararası Final Üniversitesi hakkında öğrencilere bilgiler de aktaran Prof. Dr. Birol, üniversitenin bu yıl eğitime YÖK onaylarını alarak devam ediyor olduğunu kaydederek üniversitede eğitime başlayacak öğrencilerine iş garantisi veren bir üniversite olduğunu vurguladı. Birol, Final Üniversitesi Burs ve Yerleştirme Sınavı’nın 2 Haziran 2017 Cuma günü gerçekleştirileceğini ifade ederek ada genelindeki liselerden sınav günü Uluslararası Final Üniversitesi’ne transferlerin üniversite tarafından sağlanacağını belirtti.