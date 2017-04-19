Uluslararası Final Üniversitesi çocukları ağırladı

23 Nisan İlkokulu öğrencileri Uluslararası Final Üniversitesi Tangül Çağıner Kütüphanesi’ni ziyaret etti, öğrencilerle okuma etkinliği gerçekleştirildi. Üniversite öğrencilerinin yanında tüm halka açık olan Uluslararası Final Üniversitesi Tangül Çağıner Kütüphanesi, 23 Nisan İlkokulu ikinci sınıf öğrencilerini ağırladı. Okul müdür muavini ve öğretmenleri eşliğinde üniversiteyi ziyaret eden otuz öğrenci Tangül Çağıner kütüphanesini gezdi, kütüphane sistemi ile ilgili bilgiler aldı. Çocuk kitaplarının bulunduğu raflardan kitaplar seçen öğrenciler okuma etkinliği çerçevesinde kütüphane yetkilileri ve öğretmenleri gözetiminde kitap okudu. Uluslararası Final Üniversitesi Müdürü Uz. Halil Ercan, öğrencilere kütüphanenin verdiği hizmetler hakkında detaylı bilgi verdi. Kitap okumanın ileriki hayatlarında çocuklara neler katacağını anlatan Ercan, çocuklara kütüphanelerde araştırmanın nasıl yapılabileceğini de anlattı.

ERCAN: ÖĞRENCİLERİN KİTAP OKUMAYA İLGİSİ SEVİNDİRİCİ

Uluslararası Final Üniversitesi Kütüphane Müdürü Uz. Halil Ercan, üniversiteyi ziyaret etme isteğinin öğrencilerden geldiğini öğrendiklerini belirterek, bundan duyduğu mutluluğu dile getirdi. 23 Nisan İlkokulu öğrencilerini ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Ercan, çocukların varlığının üniversite çalışanları ve öğrencilerini de neşelendirdiğini kaydetti. Ercan, öğrencilere son okudukları kitabın ne olduğu ile ilgili yönelttiği soruya tüm öğrencilerden yanıt almanın kendisini son derece mutlu ettiğini de vurguladı.

FIRAT: HER ŞEY DÜŞÜNÜLMÜŞ

23 Nisan İlkokulu ikinci sınıf öğrencilerinin Uluslararası Final Üniversitesi ziyaretinde öğrencilere Müdür Muavini Bingül Fırat ve öğretmenleri Ayşen Münürsoy eşlik etti. Öğrencilerin Tangül Çağıner Kütüphanesinden etkilendiğini belirten Fırat, kütüphaneye Tangül Çağıner gibi toplum tarafından sevilen, kıymetli bir kişinin isminin verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Fırat, yeni açılan bir üniversite olmasına karşın her şeyin iyi düşünülmüş olduğunu gördüklerini kaydetti.