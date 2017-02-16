Dünyanın farklı ülkelerinden gelen 139 sporcunun pedal çevireceği 2. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu bugün başladı.

Turun Girne Kapısı’ndaki törensel açılışı, Başbakan Hüseyin Özgürgün tarafından yapıldı.

Başbakanlık himayelerinde, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Spor Dairesi, Bisiklet Federasyonu işbirliğinde, birçok kurumun ve kuruluşun desteğiyle “Yaşam Sürdükçe, Sürdükçe Keşfet”, “Dünya Bisikletçileri Kuzey Kıbrıs’ı Keşfediyor” sloganlarıyla düzenlenen bisiklet turuna, 16 farklı ülkeden 18 takım katıldı. Bisiklet turu kapsamında, 4 etapta ve 4 gün boyunca 543 kilometre kat edilecek.

Sporcular ve teknik ekipleri olmak üzere ülkede 400’ü aşkın konuk ağırlanacak. Yarışı takip etmek için yurt dışından basın ekipleri de Kıbrıs’ın kuzeyinde bulunuyor.

KKTC’yi yarışlarda 2 takım temsil edecek.

1.ETAP

Bisiklet Turu’nun bugün başlayan 1. Etabı, 182 kilometre uzunluğunda olacak. “İskele- Karpaz Etabı” olarak isimlendirilen bu etap, Girne Kapısı’ndan başlayacak. Lefkoşa, Dörtyol, İskele, Boğaz, Büyükkonuk, Tatlısu, Dörtyol güzergâhı Girne Kapısında son bulacak.

2. ETAP

Bisiklet Turu’nun 2. Etabı yarın gerçekleşecek ve 167 kilometre uzunluğunda olacak. “Mağusa Etabı” olarak isimlendirilen bu etap da Girne Kapısı’ndan başlayacak. Güzergah; Lefkoşa, Mağusa, Boğaz, Geçitkale, Esentepe, Değirmenlik, Lefkoşa, Girne Kapısı olacak.

3. ETAP

Bisiklet Turu’nun 3. Etabı 18 Şubat Cumartesi günü yapılacak. Uzunluğu 165 kilometre uzunluğunda olacak. “Güzelyurt-Girne Etabı” olarak isimlendirilen etap, Girne Kapısı’ndan başlayacak. Lefkoşa, Girne, Lefkoşa, Güzelyurt, Geçitköy, Lapta, Boğaz ve Girne Kapısı güzergahı izlenecek.

Turun ilk üç günü yarışlar saat 11.00'de başlayacak. Her 3 turda da yarışlar Girne Kapısı’ndan törensel şekilde başlayacak ama asıl yarış Hamitköy’deki çemberden başlatılacak. Yarışların ödül törenleri ise her gün saat 15.30'da olacak.

4. ETAP

Bisiklet Turu’nun 4. Etabı 19 Şubat Pazar günü gerçekleşecek ve 72 kilometre uzunluğunda olacak. “Lefkoşa Kriteryum Etabı” olarak isimlendirilen etap, Girne Kapısı’ndan başlayacak. Girne Kapısı, Meclis, Maliye Bakanlığı, Asal Şube güzergâhında atılacak 60 turla devam edecek ve Girne Kapısı’nda son bulacak.

2. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu’na katılan ülkeler ve takım isimleri şöyle:

“Suudi Arabistan’dan Al Salam Cycling Club; Kazakistan’dan Astana City Continental; Ukrayna’dan Biemme Cycling Team; Türkiye’den Brisaspor Bisiklet Takımı; Sırbistan’dan CCN Metalac Cycling Team; KKTC’den CNC Cycling Team; Almanya’dan Corratec Cycling Team; Ukrayna’dan ISD Jorbi Continental Team; Kazakistan’dan Kazakhstan National Team; Almanya’dan Kempten Cycling Team; Ukrayna’dan Kolls Cycling Team, Bulgaristan’dan Nessebar Shockblaze, KKTC’den Rising Star Cycling Team, Türkiye’den Torku Şeker Spor, Azerbaycan’dan Synergy Baku, Bulgaristan’dan Unieuro Trevigiani Hemus 1896, Makedonya’dan Velo M Kumanovo, İtalya’dan Wilier Triestina Selle Italia.”